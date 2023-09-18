İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Eylül 2023 Pazartesi / 4 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9767
  • EURO
    28,8417
  • ALTIN
    1673.32
  • BIST100
    7961.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP zihniyeti son 4 yılda belediyeciliği bitirdi! İBB'de sistem çöktü
Güncel

CHP zihniyeti son 4 yılda belediyeciliği bitirdi! İBB'de sistem çöktü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi son 4 yılda liyakatsizlik ve vurdumduymazlık nedeniyle kurumsallıktan uzaklaştı. Dev bütçeye rağmen temel belediyecilik hizmetleri bile artık sağlıklı şekilde verilemiyor. İETT yolcu taşıyamaz, itfaiye yangın söndüremez, AKOM afet koordine edemez, İSKİ su temin edemez hale geldi. Sadece personel maliyeti bulunan İSPARK bile her yıl zarar ediyor.

Yeni Şafak18 Eylül 2023 Pazartesi 06:20 - Güncelleme:
CHP zihniyeti son 4 yılda belediyeciliği bitirdi! İBB'de sistem çöktü
ABONE OL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haziran 2019'da CHP'li yönetime geçtikten sonra, belediyenin her kademesinde kadro değişimi yaşandı. Yıllar boyunca en önemli hizmet noktalarında bulunan tecrübeli ve liyakatli yöneticilerin yerine, partizan anlayışa sahip isimler getirildi. Bu durum, sorunsuz hizmet üreten İBB'deki sorunların ana başlangıcı oldu.

BELEDİYECİLİK YOK

Yeni Şafak'ın haberine göre; Birçok bakanlıktan daha fazla bütçeye sahip olan İBB, geride kalan 4 yılda temel belediyecilik hizmetlerini verme noktasında zorlanır hale geldi. İETT yolcu taşıyamaz, İstanbul İtfaiyesi yangın söndüremez, AKOM afet koordine edemez, İSKİ su temin edemez oldu. Park, bahçe ve derelerinin pislik içinde boğuştuğu İstanbul, yollarının çamur ve çukurdan geçilmediği bir kente dönüştü.

Merkezi yönetimden gelen bütçenin yanı sıra İBB'ye ait onlarca anonim şirket, belediyenin kesesine artı girdi sağlıyor ve belediyecilik hizmetlerinde önemli sorumluluklar üstleniyordu. Kurumsallığın iştirak şirketlerde de kaybedildiği İBB'de bu şirketler artık zarar ediyor. Yalnızca personel maliyeti bulunan İSPARK A.Ş bile CHP ile birlikte her yıl zarar eder oldu.

KURUMSALLIK BİTTİ

Kurumların kişilere bağımlı olmadan faaliyetlerini sürdürebilmesini sağlayan bir yapıya kavuşturulabilmesi işlemi olarak bilinen kurumsallık, CHP yönetimiyle adeta yok oldu. Hiçbir yenilik yapılmasa bile var olan kurumsal yapı sayesinde kolaylıkla işletilebilecek İBB, vurdumduymazlık, liyakatsiz kadro atamalarıyla kurumsallıktan uzak yöneticilere kurban edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.