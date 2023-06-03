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CHP'de seçim hazımsızlığı sürüyor! Başkan Erdoğan'a destek verdikleri için evden attı

CHP'den Yalova milletvekili adayı gösterilen ancak seçilemeyen Yasemin Fazlaca, kendisine ait evde kalan kiracısı Gülfem Özkan'ı, oy verdiği Başkan Erdoğan'ın resmini cama asması nedeniyle evden çıkardı.

Sabah3 Haziran 2023 Cumartesi 07:25 - Güncelleme:
CHP'de seçim hazımsızlığı sürüyor! Başkan Erdoğan'a destek verdikleri için evden attı
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Ülke seçim sürecinden çıktı, normale döndü. Ancak bazı hazımsızlar vatandaşların hayatını altüst etmeyi sürdürüyor. CHP'den Yalova milletvekili adayı olan Yasemin Fazlaca, kendisine oy vermeyen kiracısını evinden çıkardı.

CHP'den Yalova milletvekili adayı gösterilen ancak seçilemeyen Yasemin Fazlaca'nın (44), kendisine ait evde kalan kiracısı Gülfem Özkan'ı, oy verdiği Erdoğan'ın resmini cama asması nedeniyle evden çıkardığı öne sürüldü. Yalova'nın Altınova ilçesinde ikamet eden Gülfem Özkan (36), geçtiğimiz yıl ağustos ayında evi tuttuğunda Fazlaca'nın kendisinden oy istediğini fakat ona AK Partili olduğunu ve kesinlikle CHP'ye oy vermeyeceğini söylediğini dile getirerek, "14 Mayıs seçim günü önümü kesti, 'Nereye gidiyorsun?' dedi. 'Oyumu kullanacağım' dedim. 'Bana oy vereceksin' dedi. Seçim yasağının olduğu gün seçmenin önünü keserek oy istedi" diye konuştu.

'ERDOĞAN'IN RESMİNİ ASAMAZSIN'

Sabah'ın haberine göre, 2 bin lira olan kirasının da 5 bin liraya çıkarıldığını söyleyen Özkan, Erdoğan'ın resmini cama astığı için Fazlaca'nın, "Sen gözümün içine baka baka Erdoğan'ın resmini oraya asamazsın" dediğini aktardı. Aynı apartmanda kuaför dükkânı olan Arzu Pak da mal sahibi Fazlaca'nın kendi kirasını da 3 bin liradan 12 bin liraya çıkardığını dile getirerek, "AK Partili olduğu için evden çıkarılmasını doğru bulmuyoruz" dedi.

İDDİALARI YALANLADI

Gülfem Özkan'dan oy istediğini doğrulayan Fazlaca, kiracısını sözleşmesinin bitmesi üzerine çıkardığını belirterek, "Oy kullandığından haberim yoktu. Vekillikte 'Senden ricam bana oy atar mısın' dedim. O da 'tamam' dedi" diyerek iddiaların asılsız olduğunu öne sürdü.

BABASI TEFECİLİKTEN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Fazlaca'nın geçtiğimiz aralık ayında tefecilik soruşturmasında gözaltına alınan ve serbest kalan Yaşar Kale'nin kızı olduğu öğrenildi.

  • Gülfem Özkan
  • Yasemin Fazlaca
  • kiracı

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