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CHP'de başkan adayına itiraz eden 44 kişi istifa etti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde CHP belediye başkan adayına itiraz eden 44 üye partiden istifa etti.

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Parti binasında bir araya gelen üyeler, CHP Genel Merkezi tarafından belirlenen Pazarcık Belediye başkan adayına itiraz ederek, üyesi oldukları partilerinden istifa ettiklerine ilişkin dilekçelerini CHP Pazarcık İlçe Başkanı Veysel Şevran'a verdi.

İlçe Başkanı Şevran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 44 kişinin istifasının doğru olduğunu ve dilekçeleri genel merkeze ileteceğini kaydetti.

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