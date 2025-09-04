İSTANBUL 30°C / 22°C
Güncel

CHP'de baskı toplu istifa getirdi: Başkan ve yönetimi masadan kalktı

CHP Yenipazar İlçe Başkanı Sergül Duransoy ve yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa etti. Duransoy, partili bazı isimlerden baskı gördüklerini itiraf etti.

4 Eylül 2025 Perşembe 23:38
CHP'de baskı toplu istifa getirdi: Başkan ve yönetimi masadan kalktı
Duransoy, yazılı açıklamasında, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün, kendisini görevden almak istediğini iddia etti.

Açıklamasında durumu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin'le de görüştüklerini ifade eden Duransoy, kendilerine baskı yapıldığını savundu.

İlçe Başkanlığı yönetimiyle birlikte görevlerinden istifa ettiklerini açıklayan Duransoy, "Bizi görevden almalarını beklemeden, bu dik duruşun gereği olarak yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte görevlerimizi bıraktık." ifadelerini kullandı.

