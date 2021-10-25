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Güncel

CHP'de bir istifa daha!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Serik İlçe Başkanı İbrahim Demir, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

AA25 Ekim 2021 Pazartesi 21:19 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 21:19
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Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisinin ve eşinin sağlık problemleri nedeniyle partisindeki görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı.

İki yıla yakın süredir gece gündüz demeden onur ve gururla devam ettiği görevini bugün itibarıyla bıraktığını belirten Demir, "CHP'ye bağlılığım ilk günden itibaren bugüne kadar nasıl devam ettiyse bundan sonra da öyle devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Bana bu görevi layık gören üye delegelerimize, bu süreçte yanımda olan eşime, aileme sonsuz teşekkürlerimi sunarım." ifadesini kullandı.

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