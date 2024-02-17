İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2024 Cumartesi / 8 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,849
  • EURO
    33,2427
  • ALTIN
    1995.21
  • BIST100
    9250.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'de Çankaya ve Kadıköy krizi! Mevcut başkanlardan sert tepki
Güncel

CHP'de Çankaya ve Kadıköy krizi! Mevcut başkanlardan sert tepki

CHP yönetimi Çankaya ve Kadıköy'de yeni isimlerle seçime girme kararı alırken, iki ilçede de mevcut belediye başkanları, aday belirleme kriterlerinin adil ve objektif olmadığını ifade ederek duruma tepki gösterdi.

TRT Haber17 Şubat 2024 Cumartesi 08:51 - Güncelleme:
CHP'de Çankaya ve Kadıköy krizi! Mevcut başkanlardan sert tepki
ABONE OL

CHP'de düğüm haline gelen Çankaya ve Kadıköy adayları belirlendi. Ankara'nın Çankaya ilçesinde yarışacak isim Hüseyin Can Güner olurken, mevcut Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kararı tepkiyle karşıladı.

Alper Taşdelen, yeniden aday gösterilmemesinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Aday yapılmamamızın adil ve tutarlı kriterleri olmadığı çok açık" dedi. Taşdelen, yeni adayın tanıtım toplantısına da katılmadı.

Alper Taşdelen

"KARARI SOSYAL MEDYADAN ÖĞREDİM"

CHP yönetimi, İstanbul Kadıköy'de de aday tercihini mevcut belediye başkanından yana kullanmadı. Parti Meclisinden aday olarak Mesut Kösedağı ismi çıktı. Genel Merkeze bir sitem de bu kararla birlikte geldi.

TRT Haber'in haberine göre, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, tekrar aday gösterilmeyeceğini sosyal medyaya düşen haberlerle öğrendiğini söyledi. Odabaşı, hem sürecin uzamasına hem de adaylaştırma kriterlerine tepki gösterdi.

Şerdil Dara Odabaşı

Adayın Yüksek Seçim Kurulu'nun son başvuru tarihine bir hafta kala açıklanmasının Kadıköy halkına saygısızlık olduğunu ifade eden Odabaşı, objektiflikten uzak şekilde, kapalı kapılar arkasında aday belirlendiğini vurguladı.

Odabaşı, kurultay sonrasında partinin aday belirleme sürecini bir siyasi ödüllendirme ve cezalandırma mantığı ile yürüttüğünü ifade etti.

  • Alper Taşdelen
  • Şerdil Dara Odabaşı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.