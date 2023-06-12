28 Mayıs seçim hezimeti sonrası CHP'de bir türlü sular durulmuyor. Seçim yenilgisinin faturasını kırsal kesimde yaşayan vatandaşlara kesen, değişim çağrılarına kulaklarını kapatan Kılıçdaroğlu, resmen CHP'yi rehin almış durumda.

Tüm MYK üyelerini değiştirerek "Buradayım" mesajı veren Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmaması partide savaşın fitilini ateşledi.

Tarihinin en kaotik günlerini yaşayan CHP'de 12 seçimde yenilgi gören Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı CHP seçmeni ve parti tabanında büyük rahatsızlığa neden olurken değişim tartışmaları alevleniyor.



28 Mayıs'ta seçimden yine mağlubiyetten çıkan Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı bırakmamasının yerel seçimlerde de büyük bir hezimete yol açacağından korkan partililer çözüm arayışına girdi.



CHP'DE "DEĞİŞİM" AYAKLANMASI!

Parti içi hesaplaşmanın başladığı CHP'den gelen bilgilere göre değişimden yana olan CHP'li 60 belediye başkanının Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yapacağı öğrenildi.

Belediye başkanlarının görüşmede değişimin MYK ile sınırlı kalmaması gerektiği düşüncesini Kılıçdaroğlu'na ileteceği öğrenildi.