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  • CHP'de ''değişim'' ayaklanması! 60 belediye başkanı, Kılıçdaroğlu'nun kapısına dayandı
Güncel

CHP'de ''değişim'' ayaklanması! 60 belediye başkanı, Kılıçdaroğlu'nun kapısına dayandı

Yenilgi arsızı Kılıçdaroğlu'nun bir türlü koltuğu bırakmaması CHP seçmeni ve parti tabanında büyük rahatsızlığa neden olurken CHP'de savaşın fitili resmen ateşlendi. 60 CHP'li belediye başkanının Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkarak 'değişim' baskısı yapacağı öğrenildi.

12 Haziran 2023 Pazartesi 10:13 - Güncelleme:
CHP'de ''değişim'' ayaklanması! 60 belediye başkanı, Kılıçdaroğlu'nun kapısına dayandı
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28 Mayıs seçim hezimeti sonrası CHP'de bir türlü sular durulmuyor. Seçim yenilgisinin faturasını kırsal kesimde yaşayan vatandaşlara kesen, değişim çağrılarına kulaklarını kapatan Kılıçdaroğlu, resmen CHP'yi rehin almış durumda.

Tüm MYK üyelerini değiştirerek "Buradayım" mesajı veren Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakmaması partide savaşın fitilini ateşledi.

Tarihinin en kaotik günlerini yaşayan CHP'de 12 seçimde yenilgi gören Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı CHP seçmeni ve parti tabanında büyük rahatsızlığa neden olurken değişim tartışmaları alevleniyor.

28 Mayıs'ta seçimden yine mağlubiyetten çıkan Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı bırakmamasının yerel seçimlerde de büyük bir hezimete yol açacağından korkan partililer çözüm arayışına girdi.

CHP'DE "DEĞİŞİM" AYAKLANMASI!

Parti içi hesaplaşmanın başladığı CHP'den gelen bilgilere göre değişimden yana olan CHP'li 60 belediye başkanının Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yapacağı öğrenildi.

Belediye başkanlarının görüşmede değişimin MYK ile sınırlı kalmaması gerektiği düşüncesini Kılıçdaroğlu'na ileteceği öğrenildi.

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