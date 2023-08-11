''CHP'de delegelere baskı'' itirafı: Muharrem İnce gizli oylamada üç katı oy aldı

Kısa bir süre önce parti içerisindeki eğitim sorumluluğundan alınan CHP eski Milletvekili Aytuğ Atıcı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip olan ve çalışma yapan en az 5 farklı ismin olduğunu söyledi. Atıcı, bahsettiği isimler arasında aktif görevlerde olanların da olduğunu vurguladı. Atıcı, CHP'li delegelerin baskı altında olduğunu belirtip, "Muharrem İnce aday olduğunda bir kurultayımızda topladığı imzanın yaklaşık 3 katı kadar gizli oylamada oy aldı. Bu iyi bir şey değil." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde aldığı yenilgi sonrasında partisinden gelen 'istifa' çağrılarına kulak tıkadı. Parti yönetimini kişisel tercihleri doğrultusunda yeniden dizayn eden CHP liderine karşı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde 'değişim' hareketi başlatıldı. İmamoğlu, partinin önde gelen isimleriyle gizli toplantılar yaparken, bu görüşmelere ait görüntüler de kamuoyuna servis edildi.

Yaşananlar sonrasında parti içerisindeki 'değişim' kavgaları büyürken Kılıçdaroğlu, seçimden sonra kendisini ve parti yönetimi eleştiren isimlerden biri olan Aytuğ Atıcı'yı, parti içi eğitim sorumluluğu görevinden aldı.

"CHP'DE GENEL BAŞKANLIK KOLTUĞUNA EN AZ 5 KİŞİ TALİP"

Katıldığı TV100 canlı yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Atıcı, Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip olan ve çalışma yapan en az 5 farklı ismin olduğunu söyledi.

Atıcı, bahsettiği isimler arasında aktif görevlerde olanların da olduğunu vurgulayıp, "Ben şu anda adaylık çalışması yapan 5 arkadaş sayarım size. Ben aday olacak mıyım? Ben CHP'nin genel başkanı olmayı çok isterim, kim istemez? Kim istemez Atatürk'ün koltuğuna oturacaksın CHP'yi yöneteceksin. Ancak istemekle olmuyor bu işler ama istemeden hiç olmaz. Ben istiyorum fakat bunun zamanı, zemini, şartları uygun mudur bunun değerlendirmesini yapıyoruz. Ben 2020 yılında da çok istemiştim." diye konuştu.

İKİ İSİM DAHA AÇIKLANDI: İLHAN CİHANER İLE ÖRSAN ÖYMEN ADAYLIK İÇİN ÇALIŞIYOR

Atıcı'nın sözleri sırasında araya giren CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş da Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in dışında İlhan Cihaner ile Örsan Öymen'in adaylık için çalıştığını söyledi.

"CHP'DEKİ DELEGELER MUHALİF ADAYA AÇIK AÇIK OY VERİYORUZ DİYEMİYORLAR"

Sözlerinin devamında CHP içerisindeki delegelere yapılan baskıdan bahseden Atıcı, "Ben daha cesur CHP isterim. Mesela Muharrem İnce aday olduğunda bir kurultayımızda topladığı imzanın yaklaşık 3 katı kadar gizli oylamada oy aldı. Bu ne demektir? CHP'nin kurultay delegeleri açık açık 'Ben muhalif bir adaya imza veriyorum' diyemediler, bu iyi bir şey değil." itirafında bulundu.