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Güncel

CHP'de deprem! Aday açıklandı, yönetim toplu halde istifa etti

Bursa'da Karacabey Belediye Başkan adayı olmak için ilçe başkanlığından istifa eden CHP'li Murat Tanrıverdi, başkan adayı olarak Gönül Avil'in açıklanmasının ardından yönetimi ile birlikte toplu halde istifa etti.

21 Ocak 2024 Pazar 07:47 - Güncelleme:
CHP'de deprem! Aday açıklandı, yönetim toplu halde istifa etti
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Bursa'da yerel seçimler öncesi CHP'de toplu istifa şoku yaşandı. Karacabey Belediye Başkan adayı olmak için ilçe başkanlığından istifa eden Murat Tanrıverdi, başkan adayı olarak Gönül Avil'in açıklanmasının ardından yönetimi ile birlikte toplu halde istifa etti.

Yapılan yazılı açıklamada, "Gönül Avil'in bundan sonraki çalışmalarında daha rahat bir yönetim anlayışıyla çalışabilmesi için istifa etmiş bulunuyoruz. Yeni atanacak olan ilçe başkanımıza, yönetim kurulu üyelerine ve belediye başkan adayımıza başarılar diliyoruz" denildi.

Bundan 5 yıl önce 2019 yerel seçimleri öncesinde de yine belediye başkan adayının açıklanmasının hemen ardından mevcut yönetim istifa etmişti ve benzeri açıklama yapılmıştı.

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