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Güncel

Kılıçdaroğlu diktatörlüğü! CNN yayınına katılan CHP'liler disipline sevk edildi

CHP'li Ümit Kocasakal ve Mehmet Sevigen, CNN Türk yayınına katıldıkları için kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

13 Şubat 2020 Perşembe16:04 - Güncelleme: 13 Şubat 2020 Perşembe 16:52

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine muhalefet edenleri partiden ihraç etmesine, ek olarak partililere uygulanan sansür baskısı bir kez daha gözler önüne serildi.

CHP'li Ümit Kocasakal ve Mehmet Sevigen, CNN Türk yayınına katıldıkları için kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, 'CHP'li hiç kimse, yöneticisinden üyesine hiçbir partilimiz, CNN Türk kanalına çıkmayacak, yayınlarına katılmayacak" açıklamasında bulunmuştu.

 Özkan, yayınlara çıkanlar hakkında bir müeyyide uygulanıp uygulanmayacağı yönündeki soruya, "CHP'li hiçbir arkadaşımız çıkmaz" yanıtını vermişti.

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