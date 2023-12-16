CHP'de düğüm! Adı daha önce ilan edilen başkan pas geçildi

CHP, 31 Mart'ta yapılacak seçimler için ilk grup adayını önceki gün duyurdu. 11 büyükşehir 10 il belediyesini elinde tutan CHP, 4 büyükşehir 1 ilde adaylarını duyurdu. Aydın'da Özlem Çerçioğlu daha önce deklare edilmesine karşı ilan edilen isimler arasında yer almadı. Bu durum Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu arasında İzmir pazarlığına bağlandı. Çerçioğlu'nun İzmir'e kaydırılması, yerine ise Bülent Tezcan'ın aday gösterilmesi gündemde. Yeni Şafak'ın haberine göre, Bu gerçekleşirse Özel, İmamoğlu'na yakın bir ismi pasifize etmiş olacak.

TOPUN AĞZINDALAR

CHP'de, yeniden aday olmayacağını açıklayan Muğla'nın yanı sıra Tekirdağ, İzmir ve Antalya'da değişim bekleniyor. Antalya için merkez ilçe Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın ismi konuşuluyor. Ancak mevcut başkan Muhittin Böcek'e yakın isimler, Böcek'in yeniden aday gösterileceği inancında. Bunun gerekçisi ise "Başka bir isimle CHP kazanamaz" diye dile getiriliyor. Hatay ve Adana konusunda ise genel merkez halen kararsız.

İLLER DE GİDİCİ

Performansları beğenilmeyen iki başkanın durumu izleyen günlere netlik kazanacak. Mersin'de Vahap Seçer'in Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen'in yeniden aday gösterilmesi bekleniyor. CHP'nin mevcut sahip olduğu 10 İl belediyesinden sadece Bolu Tanju Özcan olarak yeniden açıklandı. Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan yeniden aday olmayacağını açıklarken, Çanakkale'ye yeni aday ise Muharrem Erkek'in olması bekleniyor. Edirne ve Bilecik'te mevcut isimlere performanstan ötürü eleştiriler yapılırken, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın CHP'deki gücünden, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın da İmamoğlu'na yakın olmasından kaynaklı yeninden aday olarak gösterilmesi bekleniyor. Kırklareli, Ardahan ve Artvin'deki mevcut isimleri yeniden aday göstermesi bekleniyor. Burdur'da mevcut belediye başkanına halkın tepkili olduğu belirtilirken, yönetim Kırşehir'de ise anketler ve teşkilatların raporuna göre karar verecek.