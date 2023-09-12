CHP'de ego savaşı ayyuka çıktı! ''Ne daveti bekliyor!''

Baba-oğul arasında şimdi de kibir krizi çıktı. Seçimlerden sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun programlarına katılmayan, CHP liderini karşılama ve uğurlama gereği duymayan Ekrem İmamoğlu gerekçe olarak "Davet edilmedim" dedi. CHP kaynakları ise İmamoğlu'nu yalanladı: Ne daveti bekliyor, gruplarımızda programlar duyuruluyor.

CHP'de değişimciler ile genel merkez arasındaki iktidar mücadelesi, tarafların egolarından da besleniyor. Değişim iddiasıyla genel başkanlık yarışına giren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mayıs seçimlerinin ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği ve Kılıçdaroğlu'nun da katılım sağladığı neredeyse hiçbir programa katılmadı. İmamoğlu, konuya ilişkin kendisine yöneltilen soru üzerine programlardan haberi olmadığı, çağrılmadığı için katılım sağlayamadığını söyledi.

DURUMU ÇARPITIYOR

Yeni Şafak'ın CHP İstanbul İl Başkanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre ise İmamoğlu diğer belediye başkanları gibi tüm programlara davet edildi, ancak kendisi davetlere icabet etmedi. CHP kaynakları, İmamoğlu'nun durumu çarpıtarak siyaseten kullanmak istediğini belirtti. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu cephelerinde yaşananlar, ikili arasında soğuk rüzgarların esmeye devam ettiğini de gösterdi.

KİMSE DAVET EDİLMİYOR

İBB Başkanı İmamoğlu, bir gazetecinin sorduğu 'Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki son 3 programına davet edilmediniz mi?' sorusu üzerine; 'Bu sorunun muhatabı ben değilim, bilgi sahibi değilim' ifadeleri ile programlardan haberi olmadığını iddia ederek topu organizasyonları yapan CHP İstanbul İl Başkanlığı'na attı.Açıklamanın ardından ulaştığımız CHP yetkilileri, sadece İmamoğlu'nun değil hiç kimsenin özel olarak davet edilmediğini söyledi. CHP'li yetkili "Bizim kendi aramızda kurduğumuz bir haberleşme grubumuz var. İstanbul'da bulunan başta belediye başkanı olmak üzere, partinin sorumluları bu guruba dahildir. Genel Başkan herhangi bir program için İstanbul'a geldiğinde buradan, bu grup üzerinden duyuru yapılır. Genel Başkan daha havalimanındayken karşılama yapılır. Ne daveti bekliyor? Bunun için kimse davet edilmez. Mazereti olan durumu bildirir ve programa katılmayabilir" dedi. İmamoğlu'nun açıklamasına bir anlam veremediğini söyleyen yetkili "Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü'nde bir düğün törenine katıldı. Yaklaşık iki hafta önce. Beylikdüzü demek bir yerde İmamoğlu demek. Kemal Bey bir yerde Ekrem Bey'in evine gitmiş gibi. Ancak ev sahibi yoktu o nikah töreninde. Kemal Bey'in katıldığı düğünün nikahını bile kıymadı. Bu davranışı anlamlandırmak bile zor geliyor" dedi.

MAĞDURİYET ALGISI PEŞİNDE

Programlara davet aldığı halde davet edilmediğini açıklayan Ekrem İmamoğlu için değerlendirmelerde bulunan CHP kaynakları, Ekrem İmamoğlu'nun parti içerisinde mağduriyet algısı oluşturmak için bu ve buna benzer durumları çarpıttığını ve algıları siyaseten kullanmak istediğini ifade etti.