CHP'de ''Ekrem İmamoğlu'' rahatsızlığı dışa vuruldu

CHP'de, Genel Başkan Özgür Özel'in patronluğunda ilk kez düzenlenen milletvekilleri kampı sona erdi. Üç günlük kamp, CHP milletvekillerinin İYİ Parti ile iş birliği, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun partideki etkisi ve Parti Meclisi'nin (PM) 100. yıl affına ilişkin eleştirilerine sahne oldu.

İMAMOĞLU RAHATSIZLIĞI

Kamp içinde İmamoğlu'nun CHP'de artan etkisinden duyulan rahatsızlık milletvekilleri arasında dile getirildi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Bazı milletvekilleri oluşan 'eş başkanlık' görüntüsünün parti tabanında hoş karşılanmadığına dikkat çekti. İmamoğlu'nun bazı konularda Genel Merkez'i geçerek hareket etmesinden duyulan rahatsızlık dışa vuruldu.

İYİ PARTİ İÇİN KAFALAR KARIŞIK

Özel'in, İYİ Parti'ye iş birliği teklifine rağmen CHP milletvekilleri İYİ Parti ile ortaklığa mesafeli. İYİ Parti ile iş birliğine soğuk yaklaşan vekillerin çekincelerine gerekçe gösterdikleri konu ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in mayıs seçimleri sonrasında CHP'ye dönük üslubu ve suçlamaları. Söz konusu milletvekilleri Akşener'in çıkışlarının CHP tabanını incittiğine dikkat çekiyor.

HEDEP İYİ OKUNMALI

Akşener'in eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileri de bu çerçevede örnek olarak gösterildi. Bir milletvekili, "belediye başkanlarının ittifak sürecine fazla müdahil olduğunu" belirtirken bir başkası da "İYİ Parti'nin sembolik önemi var" dedi. Bir milletvekili ise İYİ Parti yerine HEDEP ve Kürt seçmenin tercihlerinin daha iyi okunması gerektiğini belirtti.

KOLTUK ATANI GERİ ALDIK

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın PM'nin af kararıyla ihraç edildiği CHP'ye geri alınması da vekillerin eleştirileri arasında yer aldı. Özcan'ın dönüşü "Partinin koltuğunu fırlatmış bir kişiyi neden partiye geri aldık" diye eleştirildi.