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Güncel

CHP'de Filistin çatlağı! İsrail'e okunan lanet kavga çıkarttı

Hamas ile İsrail arasında başlayan çatışmalar CHP'de çatlağa neden oldu. Ünal Çeviköz, Gazze saldırıları nedeniyle İsrail'i lanet okuyan Özgür Özel'i 'popülist' olmakla suçladı.

8 Ekim 2023 Pazar 10:54 - Güncelleme:
CHP'de Filistin çatlağı! İsrail'e okunan lanet kavga çıkarttı
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Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı operasyon başlatması tüm dünyada yankı uyandırdı.

Çok sayıda ülke İsrail'i kınama mesajları yayımlarken Türkiye'nin birçok yerinde Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi. Filistin bayrakları ve pankartlarla toplanan vatandaşlar Filistin'e destek çağrısı yaparken İsrail'e lanet okudu.

Siyasiler sosyal medyadan İsrail'in zulmünü kınayan mesajlar paylaştı. Bunlardan biri de CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu duyuran özgür Özel oldu.

Özel, "İsrail'in 198 Filistinlinin yaşamını yitirmesine neden olan Gazze saldırılarını lanetliyorum. Filistin ve Orta Doğu'ya barışın gelmesi, tırmanan gerilimin sonlanması, bir daha can kaybı yaşanmaması için uluslarası topluma öncülük etme görevi ülkemize düşmektedir" paylaşımında bulundu.

İsrail ile Filistin arasındaki kriz ile ilgili paylaşım yapan Özgür Özel'e, eski CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz'den tepki geldi. Çeviköz, "Yazık olmuş! Keşke hiç yorum yapılmasaydı! Sağ popülizm uğruna sosyal demokrasi de çöpe gitmiş, insancıllık da..." ifadelerini kullandı.

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