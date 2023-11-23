CHP'de, parti içindeki güç mücadelesi bitmiyor. Kurultay sürecinde İmamoğlu ile güç birlikteliği yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'emanetçi başkan' ve 'vesayet altında' imajından kurtulma çabasında. Özel, İmamoğlu'nu pasifleştirmek için Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri ile temasa geçti.

Kurultayda yönetimini değiştiren CHP'de, parti içindeki güç mücadelesi bitmiyor. Kurultay sürecinde İmamoğlu ile güç birlikteliği yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'emanetçi başkan' ve 'vesayet altında' imajını kırmak için kolları sıvadı. Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu pasifleştirmek için Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri ile temasa geçti. Özel ve yönetimi, çalışmalarını iki koldan yürütüyor. Edinilen bilgiye göre; Özel, Meclis Grubu'nu Malatya Milletvekili Veli Ağbaba üzerinden koordine etmeye çalışıyor.

KILIÇDAROĞLU HABERDAR

CHP örgütünün İmamoğlu eksenine kayan kanadını geri çevirmek için de Engin Altay ve Erdoğan Toprak gibi isimlerin ağırlığından yararlanmak istiyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, Kılıçdaroğlu'na yakın duran Okan Konuralp, Tekin Bingöl, Bülent Tezcan ile doğrudan görüşmelere başlandığı iddia edildi. CHP'nin TBMM kanadında açıktan veya kapalı olarak yürütülen temaslardan Kılıçdaroğlu da haberdar ediliyor.

PM'DE GÜÇ SAVAŞLARI

Özel, PM'de İmamoğlu'na yakın duran ve İstanbul ekibi olarak adlandırılan 20 kişiye karşı ise dengeli bir siyaset izleme niyetinde. Özel, parti MYK'sına eklemediği 'Gölge Kabine' ile İstanbul ekibinin gücünün budanabileceği kanısında. Yeni Şafak'a konuşan CHP Genel Merkezi'ne yakın bir isim ise, Özel'in tepe noktalarında yaptığı görevlendirmelerin de maksatlı olduğunun altını çizdi. Kaynaklar, "Özgür Bey 'Gölge Kabine'yi 'benim hayalimdi' diyerek PM gündemine getirdi. Hatta Ali Haydar Fırat başta olmak üzere birçok PM üyesi buna karşı da çıkmıştı. Ancak gelinen noktada gördük ki, Özgür Bey "gölge bakanları" PM üzerinde tam hakimiyet kurmak için kullanacak" değerlendirmesinde bulundu.

KAMP YARIŞI



Genel Başkan Özgür Özel'i gölgesi altında tutmak isteyen İmamoğlu, genel merkeze rağmen adımlar atıyor. İmamoğlu, Özel'e sormaksızın 25-26-27 Kasım'daki il başkanları kampının İstanbul'da toplanmasını sağladı. Özel'in programı nedeniyle kampın sadece son güne katılacağı iddia edildi. İmamoğlu'nun bu hamlesine karşı Özel de 1-2-3 Aralık'ta Antalya'da milletvekilleri ile kampa girecek. İBB Başkanının il yönetimleri, CHP liderinin de milletvekilleri için ayrı kamplar organize etmeleri, parti içindeki ikiliğin yüzeye yansıması olarak görüldü.