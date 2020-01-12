CHP şaşkın: Kandırıldık

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Halk TV'den büyük vurgun!! CHP'liler isyanda: Kandırıldık

Halk TV, bir otelde düzenleyeceğini duyurduğu ‘2020’ye merhaba’ gecesi için bin davetiyeyi 3’er bin liradan CHP’li vekil, belediye başkanları, meclis üyeleri ve partili işadamlarına sattı. Hem organizasyon yapılmadı hem de paralar iade edilmedi. Davetiye satın alan CHP’liler isyanda: Kandırıldık

12.01.2020  10:28 - Güncelleme: 12.01.2020  10:35

CHP'ye yakın duruşuyla bilinen Halk TV'ye karşı milletvekilleri ve belediye başkanlarından 'Bizi kandırdılar' isyanı çıktı. Genel yayın yönetmenliğini Serhan Asker, genel müdürlüğünü de Ali Can Erkılıç'ın yaptığı Halk TV'de geçen ay maddi imkansızlıklara çare bulmak için dayanışma gecesi düzenlenmek üzere çalışma başlatılmıştı. Bu kapsamda yaklaşık bin davetiye basıldı.

Tanesi 3 bin TL'den CHP'li bütün milletvekilleri, belediye başkanları, meclis üyeleri ve partili iş adamlarına davetiye satıldı. 12 Aralık 2019'da İstanbul Ataşehir Marriott Hotel Asia'da saat 19.00'da yapılacağı duyurulan gece için genel müdür Ali Can Erkılıç'ın davetiyeye "Halkın haber kanalı Halk TV'nin 2020'ye merhaba gecesinde umutlarımızı paylaşmak için sizi de aramızda görmek isteriz" notu yazıldı. Otelle kişi başı 160 TL'ye anlaşıldı. Ancak hem organizasyon gerçekleşmedi hem de davetiye paraları iade edilmedi. Geçen hafta İngiltere'de yaşayan bir işadamına 2 milyon dolara satılan Halk TV'yi arayan CHP'li vekiller ve, belediye başkanları Paramızı istiyoruz" dedi.

'PLAKET VERECEĞİZ' DEDİLER

Kanal yetkilileri biletleri satarken "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katılacak. Gecede bazı milletvekilerine, belediye başkanlarına ve işadamlarına birer plaket vereceğiz" denilmişti. 'Umutlarımızı paylaşmak isteriz' sloganıyla yapılacağı planlanan organizasyonun gerçekleşmemesi davetileri kızdırdı. 6 bin TL vererek eşi ve kendisi için iki davetiye alan milletvekili, "Kanalın genel yayın yönetmeni 'Size plaket vereceğiz' dedi. Ben de kendisine inanıp, eşimle birlikte geleceğim için iki davetiye aldım. En pahalı davetiye olarak elimde kaldılar" diyerek duruma isyan etti. Davetiye alan bir belediye başkanı da "Kardeşim madem gece yapmayacaktınız niye paramızı aldınız" dedi.  (Sabah)

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