CHP'de iç hesaplaşma boyut atladı! Özgür Özel: Faturası çok ağır olur

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hem 14 Mayıs hem de 28 Mayıs'ta açık ara fark ile kaybetti. Hezimet sonrası Kılıçdaroğlu'nun koltuktan ayrılması bekleniyordu. Ancak Kılıçdaroğlu beklentileri boşa çıkardı ve 'Mücadeleye devam edeceğim' dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı gösterdiği, 'Oğlum gibi' dediği Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na karşı ilk bayrak açan isim olurken, en yakınından ayırmadığı CHP Grup Başkanı Özgür Özel de gemileri yakan isimlerden biri olarak öne çıktı. İmamoğlu gibi Genel Başkanlık mesajları veren Özel, son açıklaması ile de dikkatleri üzerine çekti. Özel, kurultayın hemen yapılması gerektiğini belirterek, "Yoksa faturası çok ağır olur." dedi.

SEÇİM HEZİMETİ SONRASI CHP KARIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi açık ara farkla kazanarak bir kez daha Cumhurbaşkanı olması muhalefet bloğunu darmadağın etti. Millet İttifakı dağıldı, İYİ Parti ve CHP'de Genel Başkanlık savaşı başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'Oğlum gibi' dediği İmamoğlu ve en yakınından hiç ayırmadığı Özgür Özel bayrak açtı. Yine Engin Altay ve Gürsel Tekin gibi isimler de Kılıçdaroğlu'nun karşısına sert söylemler ile dikildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hem 14 Mayıs hem de 28 Mayıs'ta açık ara fark ile kaybetti. Hezimet sonrası Kılıçdaroğlu'nun koltuktan ayrılması bekleniyordu. Ancak Kılıçdaroğlu beklentileri boşa çıkardı ve 'Mücadeleye devam edeceğim' dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı gösterdiği, 'Oğlum gibi' dediği Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na karşı ilk bayrak açan isim olurken, en yakınından ayırmadığı CHP Grup Başkanı Özgür Özel de gemileri yakan isimlerden biri olarak öne çıktı. İmamoğlu gibi Genel Başkanlık mesajları veren Özel, son açıklaması ile de dikkatleri üzerine çekti. Özel, kurultayın hemen yapılması gerektiğini belirterek, "Yoksa faturası çok ağır olur." dedi.

KILIÇDAROĞLU GENEL BAŞKANLIĞI BIRAKMIYOR

Kılıçdaroğlu, seçim hezimeti sonrası 'Mücadeleye devam edeceğim' diyerek koltuktan ayrılmayacağını net şekilde belli ederken, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel gibi isimlerin hamlelerine rest çekerek MYK'yı yeniden dizayn etti. Kendisine yakın olmayan hiç kimseyi MYK'ya almayan Kılıçdaroğlu, parti örgütlerinden gelebilecek tehlikeye karşı da örgütleri doğrudan kendine bağladı.

İMAMOĞLU VE ÖZEL'DEN GENEL BAŞKAN ADAYLIĞI SİNYALİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel her fırsatta değişim mesajları ile kurultay çağrısı yapıyor. İmamoğlu, bu doğrultuda Kılıçdaroğlu ile iki kritik görüşme gerçekleştirdi. İstanbul'da lüks bir otelde gerçekleşen toplantıda İmamoğlu, "Onursal başkan olup çekilin. Ben CHP Genel Başkanı olayım. Kurultay da yerel seçimden önce hemen yapılsın' dedi, Kılıçdaroğlu ise bu talebi olumsuz sözlerle geri çevirdi. İkili Ahlatlıbel'de bir kez daha bir araya geldi. Benzer konular konuşuldu. Çıkarken basına gülücükler saçılsa da, içeride gergin bir ortam olduğu CHP'ye yakın yazarlar tarafından aktarıldı.

İmamoğlu, genel başkan olabileceğini kamuoyu önünde de beyan etmeye başlarken, Kılıçdaroğlu, "İstanbul'u kaybedemeyiz. Görevine devam edecek." diyerek karşı hamlesini yaptı. Madalyonun bir diğer yüzünde ise CHP Grup Başkanı Özgür Özel var. Özel, Genel Başkanlık için aday olabileceğini söyledi. Özel, bu yenilgi sonrası artık Kılıçdaroğlu'nun ve partinin değişime gitmesi gerektiğini de vurguladı.

ÖZEL'DEN BİR AÇIKLAMA DAHA: FATURASI AĞIR OLUR

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, kurultay talebini yineleyen bir açıklama daha yaptı. Yerel seçimler ile ilgili endişesini dile getirdi.

Özel, "Kurultay muhakkak yerel seçimden önce yapılmalı. Aksi halde seçmen bize çok ağır fatura çıkaracak." dedi.