18 Ağustos 2025 Pazartesi
  • CHP'de İmamoğlu pişmanlığı: Bize yalan söyledi
Güncel

CHP'de İmamoğlu pişmanlığı: Bize yalan söyledi

CHP'de yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik ciddi bir özeleştiri başladı. Partililerin aralarında yaptıkları yazışmalarda “Belediye Başkanı İmamoğlu'nun partiyi yönetmesine izin verilmemeliydi. Bize birçok konuda yalan söyledi. Eğitimi, diploması sahte çıktı. CHP'li değildi, sağcıydı. Rant işlerine bulaştı. Küçük bir rant çetesiyle partiyi yönetmeye kalktı' sitem dolu ifadeler yer aldı.

Yeni Şafak18 Ağustos 2025 Pazartesi 07:11 - Güncelleme:
Mahalli seçimdeki başarıyı yolsuzluktan tutuklu bulunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bağlayan CHP'nin önde gelen isimleri, ortaya çıkan skandallar karşısında uğradıkları hayal kırıklığını açık açık paylaşmaya başladı.

Partili eski belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve eski vekillerin yazıştığı sosyal medya gruplarında, İmamoğlu hakkında tepki ve sitem dolu yazışmaların yapıldığı öğrenildi. Yazışmalarda partinin önde gelen isimlerinin, "İmamoğlu'nun partiyi yönetmesine izin verilmemeliydi. Bize birçok konuda yalan söyledi. Eğitimi, diploması sahte çıktı. İmamoğlu CHP'li değil, zaten sağcıydı. Söyledikleri doğru çıkmadı" şeklinde değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi.

CİDDİ BİR ÖZELEŞTİRİ BAŞLADI

İmamoğlu, partililerin kayıtlı olduğu WhatsApp gruplarında yolsuzlukları ve diploması üzerinden hedef tahtasına konuldu. Sosyal medya gruplarından yapılan yazışmaları değerlendiren partili, "Ekrem İmamoğlu'nun yanında bulunan birçok isim siyasi etkinliğin ardından pişman olmaya başladı. Partide ciddi bir özeleştiri başladı" dedi. Daha önce Ekrem İmamoğlu'na ciddi destek verdikleri bilinen ve başarısı için sustuklarını söyleyen bazı partililerin, kendilerini sorgulamaya başladıkları belirtildi.

BEKLEDİĞİMİZ KURTARICI O DEĞİLMİŞ

CHP'lilerin kullandığı sosyal medya gruplarında İmamoğlu pişmanlığı konuşulmaya başlandı. Yazışmalarda, "Belediye Başkanı İmamoğlu'nun partiyi yönetmesine izin verilmemeliydi. Bize birçok konuda yalan söyledi. Eğitimi, diploması sahte çıktı. CHP'li değildi, sağcıydı. Rant işlerine bulaştı. Küçük bir rant çetesiyle partiyi yönetmeye kalktı. Dedikleri çıkmadı. Beklediğimiz kurtarıcı İmamoğlu değilmiş" şeklinde ifadeler yer aldı.

