Adana’da yapılan 'ırkçı anket' CHP’yi karıştırdı: Arap Alevisidir, oy alamaz

Adana’da yapılan bir anket, CHP’yi karıştırdı. Dİ-EN Araştırma, Adana’da 10-20 Kasım 2018 tarihleri arasında 2 bin 116 kişiye ulaşıp, yerel seçimlere yönelik anket çalışması yaptı. Ankete göre eğer CHP ve İP, Adana’da ittifak yapar ve adayları da CHP’li Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin olursa yüze 39,2 oy alıp, Büyükşehir’i kazandığı sonucu ortaya çıktı.

MEZHEPÇİ YORUM

Dİ-EN’in anketi CHP’li Çukurova Belediyesi tarafından hazırlanan bir basın bülteni aracılığıyla basına servis edildi. Anketin tepki çeken bölümünde “Adana etnik ve mezhepsel siyasetin en çok sonuç verdiği illerden biri. CHP-İP ititfakında seçimlerin kazanabilmesi için ‘Sünni’ İP oyları olmazsa olmaz. İP seçmenleri için Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Arap Alevisi kökenli olduğu için tercih edilmiyor. HDP seçmenleri de Karalar’ın Alevi inancı nedeniyle kendisini sıcak bulmuyor. CHP’nin aday göstermesi halinde Soner Çetin, Kürt asıllı olması nedeniyle HDP’den, Sünni olması nedeniyle İP’den daha fazla oy alabilecektir” ifadeleri yer aldı.

SERVİS ETTİRMEZDİM

CHP’Lİ Soner Çetin düzenlediği basın toplantısında, “Basın bülteninin son halini görmedim, okusaydım, mezhepsel ve ırkçı söylemleri bilseydim servis ettirmezdim. Anketi biz yaptırmadık, kimin yaptığını da bilmiyorum” dedi. Bülteni servis eden basın danışmanı Can Küçükozkan da “Yaptığımız basın bülteni, maalesef dikkatli araştırılmadan yapılmıştır” diyerek, istifa edebileceğini açıkladı.

(Akşam)