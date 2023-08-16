CHP'de işler iyice karışacak! ''Adaylığını ilan edecek''

CHP kulislerindeki hareketlilik Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarının ardından da devam ediyor. Son olarak tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Ağustos ayında adaylıkla ilgili açıklama yapabileceğine dair kulis bilgisi verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı basın toplantısında "İstanbul için yola çıkıyorum" sözleri sonrasında konuşulan bu kulis bilgisi ile birlikte CHP'de yeniden hareketli saatler yaşanabilir.

Gürel, CHP ile ilgili son gelen kulis bilgilerini şu sözlerle duyurdu:

"ÖZGÜR ÖZEL'İN AĞUSTOS'TA AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR"

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında tam bir mutabakat var. Özgür Özel ilçe kongrelerinin bitmesini bekliyor, il kongrelerinin hemen öncesinde Özgür Özel kendisinin de sinyalini verdiği bir adaylık çıkışı yapacaksa değişimi ve Özgür Özel'i destekleyenler, Özgür Özel'in ağustos ayında açıklama yapması gerektiğini düşünüyor ve bu yönde de Özgür Özel'i yüreklendiriyorlar. Değişimciler kendilerinin önde olduğunu düşünüyor.

"İMAMOĞLU VE KILIÇDAROĞLU BİR ARAYA GELECEK"

Hacı Bayram Veli anma etkinlikleri var, Sayın İmamoğlu ve Sayın Kılıçdaroğlu bir araya gelecek bu gerilimi kontrollü şekilde yürütmeye çalışıyorlar.