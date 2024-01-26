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  • CHP'de İstanbul çatlağı devam ediyor! Battal İlgezdi istifa ettiğini açıkladı
Güncel

CHP'de İstanbul çatlağı devam ediyor! Battal İlgezdi istifa ettiğini açıkladı

Yerel seçimlere yaklaşırken CHP'deki istifalara bir yenisi daha eklendi. CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

26 Ocak 2024 Cuma 18:29 - Güncelleme:
CHP'de İstanbul çatlağı devam ediyor! Battal İlgezdi istifa ettiğini açıkladı
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Cumhuriyet Halk Partisi'nde 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan "değişim" tartışmaları, 38. Olağan Kurultay'da Özgür Özel'in genel başkan seçilmesiyle son bulurken, yerel seçimler öncesi parti içinde yeni krizler patlak verdi.

CHP'DE ŞOK İSTİFA

Aday belirleme sürecinde büyük kavgaların yaşandığı CHP'de bu kez şok bir istifa gerçekleşti. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Cumhuriyet Halk Partisinden (CHP) istifa ettiğini duyurdu.

İlgezdi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP'nin son kurultayında Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek partimizden tasfiye ediliyor. CHP'nin her kademesinde gece gündüz görev yapmış 40 yıllık bir partili olarak bu yaşananlar hem beni hem de milyonlarca partilimizi üzmüştür. Partimizin değerlerinin bu kadar hoyratça harcanmasına gönlüm razı değildir. Bu vesileyle 40 yıldır mensubu bulunmaktan onur duyduğum partimden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.

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