CHP'de İstanbul İl Başkanlığı kavgası! İmamoğlu'nun adayı belli oldu

CHP'de seçimden sonra başlayan parçalanma devam ederken, İstanbul teşkilatında hakimiyet kurmaya çalışan İmamoğlu'nun genel merkez ile kavgası da sürüyor. İmamoğlu, İstanbul İl Başkanlığı için Kılıçdaroğlu'nun adayının karşısına Onursal Adıgüzel'i çıkartacak. Adıgüzel, partinin bilgi iletişim sorumlusu olduğu görevinden Kılıçdaroğlu'nca istifa ettirilmişti.

200 İMZAYA DAHİ ULAŞAMADI

Öte yandan İmamoğlu'nun partiyi olağanüstü kurultaya götürmek için imza toplamaya başladığı ancak 200 imzaya bile ulaşamadığı için vazgeçtiği iddia ediliyor. CHP tüzüğüne göre üye tam sayısının salt çoğunluğunun on beş günlük süre içinde noterden onaylı imzaları ile yaptıkları başvuru üzerine olağanüstü kurultayı toplanabiliyor. Bin 240 delegeye sahip CHP'de olağanüstü kurultay için noter tasdikli 621 imza gerekiyor.