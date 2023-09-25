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Güncel

CHP'de İstanbul savaşı başladı! Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na karşı hamle

CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, kongrede İstanbul il başkanlığına aday olacağını açıkladı. İBB Başkanı İmamoğlu'nun Çelik'e desteği biliniyor. CHP yandaşı gazetesi İsmail Saymaz ise, Çelik'e karşı Genel Merkez'in eski İl Başkanı Cemal Canpolat'ı aday göstereceğini söyledi.

25 Eylül 2023 Pazartesi 08:40 - Güncelleme:
CHP'de İstanbul savaşı başladı! Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na karşı hamle
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Kongre sürecindeki CHP'de değişim tartışmaları da sürüyor. Ana muhalefet partisinin en çok üye ve delegesinin olduğu İstanbul için ilk aday belli oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı başlatılan 'değişim' hareketinin öncülerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun destek verdiği Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, geride kalan gün, 27 ilçe başkanı ile İstanbul İl Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Çelik, "Parti örgütümüz ön seçim, dönem kuralı, karar alma süreçlerini etkin katılım konularında sesini yükseltmeye devam edecektir." dedi.

GENEL MERKEZ'İN DE ADAYI BELLİ OLDU

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, X hesabından yaptığı paylaşımla, CHP'nin İstanbul İl Kongresinde yarışacak ikinci adayın belli olduğunu duyurdu.

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Çelik'ten sonra eski İl Başkanı Cemal Canpolat, 26 Eylül Salı günü saat 14'te adaylığını açıklıyor." diyen Saymaz, Canpolat'ı CHP Genel Merkezi'nin desteklediğini ifade etti.

  • Cemal Canpolat
  • Özgür Çelik

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