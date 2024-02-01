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  • CHP'de ithal aday kavgası! Genel merkeze sert mesaj: Yanlıştan dönünüz, bu bir yanlıştır
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CHP'de ithal aday kavgası! Genel merkeze sert mesaj: Yanlıştan dönünüz, bu bir yanlıştır

CHP'nin Çeşme ilçesinde Lal Denizli'yi başkan adayı göstermesine tepki gösteren Belediye Başkanı Ekrem Oran, “Sayın Genel Merkezim, yanlıştan dönünüz, bu bir yanlıştır' dedi.

İHA1 Şubat 2024 Perşembe 01:14 - Güncelleme:
CHP'de ithal aday kavgası! Genel merkeze sert mesaj: Yanlıştan dönünüz, bu bir yanlıştır
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CHP Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayını ve 30 ilçenin belediye başkan adaylarını belirledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay belirlenirken, Çeşme Belediye Başkan adayı olarak da Lal Denizli gösterildi. Eski futbolcu ve Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin kızı olan Lal Denizli'nin Çeşme Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesi Çeşme'de tepkilere yol açtı.

Belediye başkanlığına aday adaylığını koyan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da, Lal Denizli'nin Çeşme'den aday gösterilmesine tepki gösterirken, binlerce Çeşmelinin katılımıyla Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenledi.

Mitingde 'ithal aday istemiyoruz' ve 'Ankara şaşırma, sabrımızı taşırma' sloganları atılırken Başkan Oran, Genel Merkeze karardan dönülmesi için çağrıda bulundu.

"YANLIŞTAN DÖNÜNÜZ, BU BİR YANLIŞTIR"

Yanlıştan dönülmesi için Genel Merkez'e seslenen Oran, "Sayın Genel Merkezim, yanlıştan dönünüz, bu bir yanlıştır. Çeşme, genç hanım efendi kardeşimize lafımız yok ama Çeşme'de 5 tane aday varken Çeşme'nin 25 mahallesinin 15 tanesini bile sayamayacak, Çeşmelilerin tanımadığı adayı kabul etmemiz mümkün mü? Buradan hep beraber seslenelim; ithal aday istemiyoruz. Birlikte Çeşme'de görülmemiş hizmetlere imza attık, atmaya da devam edeceğiz. Benimle bu yolu yürümeye var mısınız?

Buraya gelmeden Çeşmemizden bütün aday olanları çağırdım. Gelin beraber isyan edelim dedim. Çok geç olmadan Genel Merkezimizin dönmesini isteyelim dedim. Çünkü Çeşme ithal adayı kabul etmiyor. Çeşme'nin geleceğini Çeşmelilerle birlikte belirlemek için beraber mücadele edecek misiniz? Hiçbir şey yapamıyorsak, baba ocağında 2 bin 600 üyesi var. Hodri meydan ön seçime gidelim. 2 bin 600 oyun 2 binin altında olan Ekrem Oran adaylığı da kabul etmiyor dedim" şeklinde konuştu.

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