CHP'de ''ithal başkan'' krizi: İstemiyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İstanbul'da çıkarmayı planladığı adaylardan rahatsız olan CHP'lilerin CHP İstanbul İl Binası önündeki eylemleri sürüyor.

Avcılar ve Sarıyer belediye başkanlarının yeniden aday gösterilmeyeceği iddiaları partililerin tepkisine yol açtı.

İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in tekrardan aday gösterilmemesi nedeniyle saat 15.00'te CHP İstanbul İl Binası önünde kararı protesto edildi.

Aday olan şu anki başkanlara destek veren partililer, genel merkezlerine çağrıda bulunarak Sarıyer ve Avcılar'da aynı kişilerin aday gösterilmesini istiyor.

"İTHAL BAŞKAN İSTEMİYORUZ"



Avcılar Belediye Başkanı Hançerli'ye destek veren Aslan Uzun, CHP'ye yönelik, "Avcılar'a ithal başkan istemiyoruz." şeklinde tepki gösterdi.



Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e destek vermek için gelen Rüşan Aydın ise, "Sarıyer'in kişisel entrikalara alet edilmesini istemiyoruz." diyerek CHP Genel Merkezi'ne seslendi.



Saat 15.00'te CHP İl Binası önünde başlayan eylemlerin sabaha kadar süreceği öğrenildi.

