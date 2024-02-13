CHP'de ''ithal başkan'' tepkisi! ''İstemiyoruz''

Ankara'da CHP'nin aday belirleme toplantısı sürerken, Avcılar ve Sarıyer'de aday olan mevcut belediye başkanlarının aday gösterilmeyeceği yönündeki iddialar üzerine bir grup partili, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı.

Aday olan şu anki başkanlara destek veren partililer, genel merkezlerine çağrıda bulunarak Sarıyer ve Avcılar'da aynı kişilerin aday gösterilmesini istedi.

"İTHAL BAŞKAN İSTEMİYORUZ"



Avcılar Belediye Başkanı Hançerli'ye destek veren Aslan Uzun, CHP'ye yönelik, "Avcılar'a ithal başkan istemiyoruz." şeklinde tepki gösterdi.



Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e destek vermek için gelen Rüşan Aydın ise, "Sarıyer'in kişisel entrikalara alet edilmesini istemiyoruz." diyerek CHP Genel Merkezi'ne seslendi.



Uzun süre bekleyen partililer gecenin ilerleyen saatlerinde il başkanlığının önünden ayrıldı.

