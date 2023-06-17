İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Haziran 2023 Cumartesi / 29 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6169
  • EURO
    25,9669
  • ALTIN
    1486.42
  • BIST100
    5475.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'de ''ithal danışman'' Jeremy Rifkin fiyaskosu! Yeni bir skandal olarak kayıtlara geçti
Güncel

CHP'de ''ithal danışman'' Jeremy Rifkin fiyaskosu! Yeni bir skandal olarak kayıtlara geçti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı ABD'li Jeremy Rifkin'in görevine son verildi. 6 ay boyunca Türkiye'ye gelme gereği bile duymayan Rifkin, sunumlarını online yaptı. Rifkin'in dolar üzerinden yüklü kazanç elde ederek CHP defterini kapatması yeni bir skandal olarak kayıtlara geçti.

Sabah17 Haziran 2023 Cumartesi 07:23 - Güncelleme:
CHP'de ''ithal danışman'' Jeremy Rifkin fiyaskosu! Yeni bir skandal olarak kayıtlara geçti
ABONE OL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı ABD'li Jeremy Rifkin'in görevine tıpkı diğer danışmanlar gibi 14 Haziran'da son verildi. 6 ay boyunca Türkiye'ye gelme gereği bile duymayan Rifkin, sunumlarını çevrimiçi toplantılarla aktardı. Sabah'ın haberine göre, Rifkin'in dolar üzerinden yüklü kazanç elde ederek CHP defterini kapatması ise yeni bir skandal olarak kayıtlara geçti. 'İthal danışman' olarak da tanımlanan Jeremy Rifkin, 3 Aralık 2022 tarihinde yaptığı 20 dakikalık sunumda Türkiye'den çok küresel sorunlara değinmiş ve büyük tepki toplamıştı. Rifkin'in maaşını açıklama gereği duymayan CHP, medyada çıkan 'Sunum başına 20 bin dolar alıyor' iddialarını da yalanlamamıştı. 3 Aralık'ta internet üzerinden medya karşısına çıktıktan sonra bir daha ortalarda gözükmeyen Rifkin'in görevine 14 Haziran'da son verildi. Kılıçdaroğlu, seçimler öncesi yaptığı açıklamada Rifkin'in her ay düzenli olarak online sunum yaptığını belirtmişti.

SELVİ KILIÇDAROĞLU UYUYAKALMIŞTI

CHP macerası 6 ay süren Rifkin'in kamuoyuna hitap ettiği tek konuşmada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyuyakaldığı görüntüler uzun süre konuşulmuştu. Medyada geniş yer bulan o anlara ilişkin açıklama yapmak zorunda kalan Selvi Kılıçdaroğlu, "Bir süredir ağır grip geçiriyordum. Hastalığın etkisiyle zaman zaman gözüm kapandı" savunmasını yapmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.