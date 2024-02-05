İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2024 Pazartesi / 26 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,5529
  • EURO
    32,9544
  • ALTIN
    1993.69
  • BIST100
    8698.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'de 'İzmir krizi' tırmanıyor! Partisine isyan etti: Bankamatik memurluğundan terfi edenler
Güncel

CHP'de 'İzmir krizi' tırmanıyor! Partisine isyan etti: Bankamatik memurluğundan terfi edenler

CHP'nin İzmir belediye başkan adaylarını belirlemedeki kararı krize neden oldu. CHP açıkladığı adaylar, vatandaş ve partililerce tepkiyle karşılandı. Çiğli adayının açıklandıktan sonra MYK ile geri çekilmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. CHP Genel Merkezi tarafından Çiğli Belediye Başkanı adayı olarak açıklandıktan sonra adaylığı son anda geri çekilen Uygar Yıldırım partisine ağır eleştirilerde bulundu. Yıldırım, 'İzmir belediyelerinde bankamatik memurluğundan aday belirlemeye terfi edenler mi?' dedi.

5 Şubat 2024 Pazartesi 10:10 - Güncelleme:
CHP'de 'İzmir krizi' tırmanıyor! Partisine isyan etti: Bankamatik memurluğundan terfi edenler
ABONE OL

Cumhuriyet Halk Partisi'nde İzmir krizi bir türlü çözülemedi. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'da ise Mansur Yavaş'ın baskısı ile aday belirleme yetkisini kullanamayan Özgür Özel, İzmir'de çıkmaza girdi. Yerel seçime sayılı günler kala CHP'nin kalesi olarak gösterilen İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkan adayının netleşememesi krizin boyutunu gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz hafta yapılan MYK ve PM toplantılarının ardından İzmir'de Tunç Soyer'in üzeri çizildi, yerine Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay aday gösterildi. Ancak tartışmalar bitmedi. CHP Genel Merkezi, Çiğli'de Uygar Yıldırım'ın adaylığını gelen tepkiler üzerine geri çekti. Yerine de Onur Emrah Yıldız'ı aday gösterdi.

"BANKAMATİK MEMURLUĞUNDAN TERFİ EDENLER"

Geçen hafta aday olarak açıklanan ancak MYK sonrası adaylığı iptal edilen Yıldırım, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile partisini eleştirdi. Yerel seçim adaylarının CHP'nin bankamatik memurları tarafından belirlendiğini söyleyen Yıldırım, "Adaylığım, MYK, PM ve sayın Genel Başkanımız tarafından ilan edilmişken bu kararı tanımadığını sözlü ve yazılı olarak açıklayan CHP Çiğli İlçe Başkanı hangi cüretle alınan kararı tanımamaktadır. Bu bir parti suçu değil midir? Adaylığıma müdahale etmek ve kendi adaylarını kabul ettirmek için Genel Merkezi'mize gelenler Alevi kurum temsilcileri midir, İzmir belediyelerinde bankamatik memurluğundan aday belirlemeye terfi edenler mi? Adaylığım hukuksuz ve parti etiğine aykırı bir şekilde iptal edilerek Onur Emrah Yıldız denen şahsa verilmiştir. Ben de Aleviyim. Alevi inancında adaylık gasp etmek yoktur" dedi.

  • CHP krizi
  • İzmir adayları
  • Uygar Yıldırım eleştirisi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.