Cumhuriyet Halk Partisi'nde İzmir krizi bir türlü çözülemedi. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun Ankara'da ise Mansur Yavaş'ın baskısı ile aday belirleme yetkisini kullanamayan Özgür Özel, İzmir'de çıkmaza girdi. Yerel seçime sayılı günler kala CHP'nin kalesi olarak gösterilen İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkan adayının netleşememesi krizin boyutunu gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz hafta yapılan MYK ve PM toplantılarının ardından İzmir'de Tunç Soyer'in üzeri çizildi, yerine Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay aday gösterildi. Ancak tartışmalar bitmedi. CHP Genel Merkezi, Çiğli'de Uygar Yıldırım'ın adaylığını gelen tepkiler üzerine geri çekti. Yerine de Onur Emrah Yıldız'ı aday gösterdi.

"BANKAMATİK MEMURLUĞUNDAN TERFİ EDENLER"

Geçen hafta aday olarak açıklanan ancak MYK sonrası adaylığı iptal edilen Yıldırım, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile partisini eleştirdi. Yerel seçim adaylarının CHP'nin bankamatik memurları tarafından belirlendiğini söyleyen Yıldırım, "Adaylığım, MYK, PM ve sayın Genel Başkanımız tarafından ilan edilmişken bu kararı tanımadığını sözlü ve yazılı olarak açıklayan CHP Çiğli İlçe Başkanı hangi cüretle alınan kararı tanımamaktadır. Bu bir parti suçu değil midir? Adaylığıma müdahale etmek ve kendi adaylarını kabul ettirmek için Genel Merkezi'mize gelenler Alevi kurum temsilcileri midir, İzmir belediyelerinde bankamatik memurluğundan aday belirlemeye terfi edenler mi? Adaylığım hukuksuz ve parti etiğine aykırı bir şekilde iptal edilerek Onur Emrah Yıldız denen şahsa verilmiştir. Ben de Aleviyim. Alevi inancında adaylık gasp etmek yoktur" dedi.