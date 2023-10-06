Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay için geri sayım başladı. Aydın'da da il başkanlığı için seçim yapıldı. Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi, Atatürk Spor Salonu'ndaki 38. olağan kongrede tek listeyle gidilen seçimde kullanılan 430 oydan 411'ini aldı. Yeniden seçilen Saatçi'nin listesindeki isimler kafaları karıştırdı.

Öyle ki CHP'li Hikmet Saatçi'nin listesinde yer alan ASKİ Genel Müdürlüğü'nde işçi Ozan Çavuşoğlu'nun, Aydın Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği', 'edimin ifasına fesat karıştırma', 'görevi kötüye kullanma' suçlarından yargılandığı ortaya çıktı. Saatçi'nin listesinde yer alan sekreter bolluğu da dikkatlerden kaçmadı.

4 SEKRETERİ VAR!

Nurten Üstün Özlem Çerçioğlu'nun eski sekreteri, Nazlı Sıla Durmuş Teftiş Kurulu Başkanı Önder Yeğen'in sekreteri, Derya Taşdemir Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) Genel Müdür Vekili Hakan Olgaç'ın sekreteri, Dilek Kayabaş CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz'un eski, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Barış Altıntaş'ın yeni sekreteri olarak Hikmet Saatçi'nin listesinden yönetimine girdiği ortaya çıktı.

OĞLU, KIZI, GELİNİ VE DAMADINI DA...

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi'nin listesindeki sekreter bolluğu, geçtiğimiz yıllardaki skandalı hatırlattı. Öyle ki Hikmet Saatçi'nin oğlu, kızı, gelini ve damadını Aydın Belediyesi'ne işe yerleştirdiği ortaya çıkmıştı. Hikmet Saatçi'nin oğlu Özgür Saatçi ve kızı Merve Saatçi Büyükşehir Belediyesi'nde çalışmaya başlarken, damadı Ufuk Serdar Özmen de Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde Fen İşleri Daire Başkanı olarak çalıştığı anlaşıldı.

Hikmet Saatçi'nin gelini Banu Peker Saatçi, CHP döneminde Bozdoğan Belediyesi'nde memur yapılırken, İl Başkanı Hikmet Saatçi'nin İl Başkanı olmadığı dönemlerde kendisini belediye şirketine yönetim kurulu üyesi yaptırarak huzur hakkı aldığı ortaya çıkmıştı.