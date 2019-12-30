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Güncel

CHP'de 'Kanal İstanbul' paniği! Şimdi de bunu yaptılar

Türkiye'ye damga vuran Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi tüm dev projelere karşı çıkan CHP Kanal İstanbul projesi aleyhine çalışmaya devam ediyor.

30.12.2019  07:42 - Güncelleme: 30.12.2019  07:42
Türkiye’ye damga vuran tüm dev projelere karşı çıkan CHP, Başkan Erdoğan’ın hayalim dediği Kanal İstanbul projesi aleyhine çalışmaya devam ediyor. İstanbul’da AK Parti döneminde yaptırılan toplu taşıma araçlarında Kanal İstanbul karşıtı reklamlar yayınlayıp kara propaganda yapan CHP’li İBB’nin ardından CHP’li Kadıköy Belediyesinin de ‘Kanal İstanbul’ karşıtı dilekçe verilenleri taşıması için otobüs görevlendirdiği ortaya çıktı.
 
İBB'DEN METRODA KARA PROPAGANDA
 
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'da AK Parti döneminde yaptırılan toplu taşıma araçlarında Kanal İstanbul karşıtı reklamlarla kara propaganda yaparak CHP zihniyetini halka zorla dayattığı ortaya çıkmıştı.
 
 
KADIKÖY BELEDİYESİ DE GERİ KALMADI!
 
CHP'li İBB'nin ardından Şerdil Dara Odabaşı yönetimindeki Kadıköy Belediyesinin de halka hizmet için kullanılması gereken toplu taşıma araçlarıyla Kanal İstanbul karşıtı çalışmalara başladığı ortaya çıktı.
 
 
Belediyenin otobüslerinin 'Kanal İstanbul' karşıtı dilekçe verilenleri taşıması için otobüs görevlendirdiği ortaya çıktı.
 

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