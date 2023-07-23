Seçimlerde yaşadıklarını tarihi hezimetin ardından istifaya yanaşmayan ve faturayı MYK ile danışmanlarına kesen Kemal Kılıçdaroğlu parti tabanının tepkisini çekmeye devam ediyor.

KILIÇDAROĞLU İSTİFAYA YANAŞMIYOR

Başta Ekrem İmamoğlu ve Tanju Özcan gibi isimler değişim talebinde bulunsa da Kemal Kılıçdaroğlu açıklamalarıyla yola devam edeceğinin sinyallerini veriyor.

DIŞLANAN İSİMLERE MEKTUP HAZIRLIĞI

Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı hem parti içinde hem de partiye gönül verenler arasında rahatsızlık yaratırken A Haber'e konuşan CHP Eski Genel Sekreteri Mehmet Sevigen çarpıcı bir açıklamada bulundu.

"PARTİDEN DIŞLANAN İSİMLERE MEKTUP HAZIRLIYORUZ"

"CHP'de eskiden önemli görevler almış kişilere mektup hazırlıyoruz. Bu isimlerin Ankara'da toplanmasını sağlayacağız. Bazı arkadaşlarımız bu fikri önerdi ve mektupları yollayıp "Partinize sahip çıkın bir fikir gösterin" diyeceğiz. Halktan da bu konuda bir istek var.

"GAZETEDE DE TAM SAYFA İLAN VERECEĞİZ"

Bunu gizli kapaklı yapmak istemiyoruz. Hatta bir gazetede tam sayfa ilanı olacak. 15 gün içinde bunu yapacağız.

"PARTİ DUYGUSAL OLARAK DAĞILDI"

Parti duygusal olarak iyice bölündü. Seçimleri kaybetmemizin en büyük sebebi bu. İmamoğlu ve Yavaş da aday olmak istedi. Bu isimlerin kendilerine göre önleri kesildi. Kılıçdaroğlu'na karşı gizli kin ve nefret oluştu. Sonrasında Meral Hanım araya girerek barıştırdı.

"100-150 KİŞİ OLURSAK..."

Partide görünmeyen bir güç var. Bu partinin gerçek sahipleri var. Partiden uzaklaştırılmış 22 kişi ile toplantı olacak. 100-150 kişi olursa ses getirir. Genç-tecrübeli bazı isimlerle önemli görüşmeler olacak ve Kılıçdaroğlu'na aday olma çağrısı yapacağız.

MEKTUPTA NELER YAZILDI?

Mektupta partiye sahip çıkmalarını istedim. Bu kişilerin arasında CHP'de olan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun dışladığı isimler bulunuyor. Ankara'da bir otel tuttuk toplantının tarihi henüz belli değil.