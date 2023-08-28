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CHP'de kavga bitmiyor! Grup başkan vekiliyle il başkanı birbirine had bildirdi

Her gün yeni bir kavgaya sahne olan CHP, yine şaşırtmayarak farklı bir tartışmaya daha sahne oldu. CHP'nin Afyonkarahisar'ın Emirdağ İlçe Kongresinde gergin anlar yaşandı. CHP Grup Başkan Vekili Burcu Köksal ile CHP eski İl Başkanı Yalçın Görgöz kavga etti.

28 Ağustos 2023 Pazartesi 17:31 - Güncelleme:
CHP'de kavga bitmiyor! Grup başkan vekiliyle il başkanı birbirine had bildirdi
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Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal ve CHP Afyonkarahisar eski İl Başkanı Yalçın Görgöz, Cumhuriyet Halk Partisi Emirdağ ilçe kongresine katıldı. Kongrede konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar eski İl Başkanı Yalçın Görgöz, "Acilen toparlanmalıyız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin altını çizerek söylüyorum, iki en büyük gücünden bir tanesi örgüttür. Diğeri halktır. Örgütümüze sahip çıkacağız. İlçelerin başkanlarını ilçe örgütleri belirleyecek, Bolvadin'i Bolvadin, Çay'ı Çay belirleyecek" dedi.

"KONGRELERLE Mİ SÜSLEYECEKSİNİZ"

Kongrede konuşan CHP Grup Başkan Vekili Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal'ın sözlerine dikkat çeken Görgöz, "Sayın vekil bir şey söyledi dedi ki, 'Bundan sonra kadınları ve gençleri ben yapacağım ben atayacağım' onun için acilen toparlamalıyız. Bunu herkes konuşacak Cumhuriyet Halk Partisi koskoca yüz yıllık seçimi kaybetmiş. Öz eleştiri yapmaya müsaade etmediniz. Buna fırsat vermediniz. Kongrelerde mi süsleyeceksiniz. Hadi oradan" diye konuştu.

"YALAN YANLIŞ BİLGİLER VERMEYİN"

Görgöz'ün konuşmalarına sessiz kalmayan Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, "Haddinizi bilin. Bana hadi oradan diyemezsiniz. Atayacağım demedim. Destekleyeceğim, pozitif ayrımcılık yapacağım dedim lütfen yanlış bir cümle söylemeyin. Lütfen yalan yanlış bilgiler vermeyin Yalçın bey" dedi.

"SİZ HAD BİLDİREMEZSİNİZ"

Görgöz, "Bağırmakla olmaz. Bu partinin sahibi siz değilsiniz, bu partinin sahibi biziz Cumhuriyet Halk Partililer" diye konuştu.

Milletvekili Köksal ise, "Bu partinin sahibi gerçek Cumhuriyet Halk Partililerdir. Siz had bildiremezsiniz. Siz hiç kimseye had bildiremezsiniz" diye cevap verdi. Bu anlar kongreye katılan partililer arasında şaşkınlığa sebep oldu.

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