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  • CHP'de kazan kaynıyor! Hamzaçebi'den Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı
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CHP'de kazan kaynıyor! Hamzaçebi'den Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı

CHP'li Mehmet Akif Hamzaçebi, 28 Mayıs'taki seçimlerde hezimete uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulundu.

30 Mayıs 2023 Salı 07:55 - Güncelleme:
CHP'de kazan kaynıyor! Hamzaçebi'den Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı
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28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 52,18'lik oyla tarihi bir zafere imza atarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu hezimete uğrattı. Yaşananların ardından CHP'de kazan kaynamaya başlarken partili isimler Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

CHP eski İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert bir paylaşım yaptı.

Çebi, Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet ettiği paylaşımda "Ortada Genel Başkanımız ve Partimiz açısından tam bir başarısızlık vardır" dedi.

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