CHP'de Kılıçdaroğlu'na bir istifa çağrısı daha: Derhal görevden çekil

28 Mayıs seçimlerinden ağır yaralı çıkan CHP'de iç isyanların sonu gelmiyor. Son olarak CHP Ulusal Birlik Hareketi, yayımladığı açıklama ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti. Oluşum adına yazılı açıklama yapan CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, "Sayın Kılıçdaroğlu derhal görevinden çekilmelidir. CHP ve Türkiye artık sizinle bir saat dahi yürüyemez" ifadelerini kullandı.

CHP'de girdiği hiçbir seçimi kazanamayan ve son girdiği seçimleri de kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı iç isyan başladı. Koltuğu bırakmayan genel başkana karşı bayrak açanlar arasına CHP Ulusal Birlik Hareketi de katıldı.

Sabah'ın haberine göre, Oluşum adına yazılı açıklama yapan CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu günden bu yana tüm seçimleri kaybettiğini hatırlatan Ateş, "Hayatını CHP'ye adamış parti emekçileri yerine, parlamentoda, yerel yönetimlerde terör iltisaklı, laiklik karşıtı, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadrolar tercih edilmiştir" dedi.

"TERÖR ÖRGÜTÜ HAMİLİĞİ ALGISI OLUŞTU"

Parti yönetimindeki isimlerin sık sık Türkiye'nin ulusal çıkarlarına aykırı söylemlerde bulunduğunu vurgulayan Ateş, bu açıklamaların uluslararası görüşmelerde Türkiye'nin aleyhine kullanıldığını belirtti.

Kılıçdaroğlu yönetiminde CHP'nin baştan aşağı değiştiğine dikkat çeken Ateş, "Bu sorumsuz söylemlerle kamuoyunda partinin terör örgütlerinin hamiliğini yaptığı algısı oluşmuştur" yorumunu yaptı.

"ARABAYI DEVİRENLER KENARA ÇEKİLMELİ"

Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını garantiye alabilmek için altılı masayı kurduğunu belirten Ateş, "Altılı masada milletin iradesi adaylık rüşveti olarak kullanılmıştır, CHP yağmalanmıştır, değerleri sıfırlanmıştır.

Bindelik partilere bir sultan edasıyla ulufe dağıtır gibi verdiği milletvekilleriyle iktidar bloğuna anayasayı değiştirme olanağı dahi tanınmıştır. FETÖ ve PKK'ya terör örgütü diyenlerin parti içinde yaşama hakları ellerinden alındı.

Arabayı devirenler artık kenara çekilmeli, özgür iradesiyle CHP'nin yeniden kurucu iradesine kavuşmasına engel olmaya kalkmamalıdırlar" ifadelerini kullandı.

Ateş, yerel seçimlere Kılıçdaroğlu yönetiminde gidilmesi halinde daha ağır bir yenilgi alınacağını da sözlerine ekledi.

ANKET YAPTILAR

Diğer yandan Betimar'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yaptığı ankete göre muhalefet partisi seçmenlerinin yüzde 62,4'ü "Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?" sorusuna "Evet etmeli" yanıtını verdi.

İSTİFA ETMEYECEK

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisi dışında yönetimdeki herkesin istifasını alarak yola devam etme kararı aldığı biliniyor.