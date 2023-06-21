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CHP'de kılıçlar çekildi! İmamoğlu'ndan manifesto hazırlığı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 'Grup toplantısında aday olmayacağınızı açıklayın' dediği iddia edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha 'gitmiyorum' mesajı verdi. Yaşanan gelişme sonrası Sözcü yazarı Aytunç Erkin, bugünkü yazısında İmamoğlu'nun bayram sonrasında 'değişim manifestosu' hazırlığında olduğunu öne sürdü.

21 Haziran 2023 Çarşamba 12:37 - Güncelleme:
CHP'de kılıçlar çekildi! İmamoğlu'ndan manifesto hazırlığı
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14 Haziran'da, Ankara'da İmamoğlu ile gergin bir görüşme gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, 6 gün sonra partisinin grup toplantısında konuştu.

Konuşması boyunca adeta kaçak güreşen Kılıçdaroğlu, ne İmamoğlu'na yanıt verdi ne de kurultay sürecindeki adaylık yarışına değindi.

HEZİMETİ KABUL ETMİYOR

Kendisini eleştiren gazetecilere de geçen hafta grup kürsüsünde hakaret eden Kılıçdaroğlu bu kez geri adım atarak, "Belki kalemini satan gazeteciler ifadesini kullanmasam daha doğru olurdu" şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU GERİ ADIM ATMADI

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. "Değişimle ilgili fikrim net. Değişim olmak zorunda.

Yanlış yaptığımız ve eksik yaptığımız işler var. Bunları yaptığımız için seçim kaybediyoruz" dedi.

CHP ŞİMDİDEN ÜÇ PARÇAYA AYRILDI

Seçim yenilgisinin gölgesinde kurultaya hazırlanan CHP'de 3 ismin aday olması bekleniyor.

Arkasındaki delege desteğine yeni MYK'yı ekleyen mevcut Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu öne çıkıyor.

Özel'i Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut desteklerken İmamoğlu'nu ise Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın desteklediği söyleniyor.

Geçen haftaki grup toplantısında bir kişinin, "Neden kaybettin?" diye bağırmasından da dili yanan Kılıçdaroğlu'nun bu haftaki konuşmasına, "Slogan atmadan dinlerseniz mutlu olurum" uyarısıyla başlaması dikkat çekti. Konuşma öncesi en çok merak edilen konu, İmamoğlu'nun "değişim" çağrısı üzerine Kılıçdaroğlu'nun koltuğu bırakıp bırakmayacağıydı.

İMAMOĞLU 'DEĞİŞİM MANİFESTOSU' HAZIRLIYOR!

Hem partiden hem de seçmenden gelen eleştirilere kulak tıkayan Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs gecesi 'Değişim şart' diyerek kazan kaldıran Ekrem İmamoğlu'na İBB Başkanı olarak kalması gerektiği konusunda mesaj yollamıştı. Sözcü yazarı Aytunç Erkin, bugünkü yazısında, İmamoğlu'nun bayram sonrasında 'değişim manifestosu' hazırlığında olduğunu iddia etti.

'KEMAL BEY'İ GÖNDEREMEZSİNİZ'

Öte yandan, yenilginin sorumlusu olarak gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu'na Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi destek çıktı. Yenilgi karşısında Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçlayanlar için 'Kendilerine baksın' diyen Battan İlgezdi, "Ben istedim parti değişsin, Ahmet gitsin Mehmet gelsin olmaz. Yenilgiye bir bedel aranıyorsa sahaya çıkan arkadaşlarımız da kendisine baksın. İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e bakmalıyız. Buralarda CHP ne kadar oy almış, kim nereye oy vermiş. Kemal Bey gitsin ben geleyim'le bir şey değişmez. Kemal Bey giderse parti yarı yarıya gider. Bu şekilde Kemal Bey'i gönderemezsiniz" sözleriyle adeta İmamoğlu'na üstü kapalı gönderme yaptı.

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