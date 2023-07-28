CHP'de kim kiminle? PM'de bıçak sırtı denge

CHP'de Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki genel başkanlık mücadelesinde partideki saflar netleşiyor. 60 kişilik Parti Meclisi'nde 33 üye Kılıçdaroğlu'na yakın. İmamoğlu'nu destekleyenlerin sayısı 22. Dengeler bazen değişiyor. Değişimciler ihraç edilen il başkanlarının dönüşü için yapılan oylamada 4 üyenin saf değiştirmesiyle darbe yemişti. Bu 4 isim dışında Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Burhan Şenatalar, Fethi Açıkel ve Emre Yılmaz da ortada.

CHP'de değişim isteyenler ile yönetim arasında en belirgin saflaşma kendini partide alınan kararlarda önemli yer tutan Parti Meclisi'nde (PM) gösterdi. Bazı il başkanlarının görevden alınmasına itiraz oylamasında değişimciler ile yönetim arasında hafta sonu yapılan PM'de ortaya çıkan denge, CHP'de "PM'de kim Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kim İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yana" sorusunu gündeme getirdi. 60 kişiden oluşan CHP PM'de dengeler konuya göre değişebiliyor. İl başkanlarının görevden alınmasına itiraz oylamasında da bu 4 üyenin saf değiştirmesiyle kendini belli etmişti.

GENEL MERKEZ GÜÇLÜ

Yeni Şafak'ın haberine göre, CHP'de şimdilik Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır alan isimlere ilişkin kulislerde tahminler dolaşıyor. Bu çerçevede Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcıları Eren Erdem, Ahmet Akın, Bülent Kuşoğlu, Devrim Barış Çelik, Aylin Nazlıaka, Zeynel Emre, Yunus Emre, Semra Dinçer, Lale Karabıyık, Neslihan Hancıoğlu, Hasan Efe Uyar, Aysun Bankoğlu, Aylin Yaman, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'ın yanı sıra Gamze Taşçıer, Yüksel Taşkın, Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Erdoğan Toprak, Umut Akdoğan, Ednan Arslan, Turan Aydoğdu, Nevaf Bilek, Ayşe Eser Danışoğlu, Deniz Demir, Gökçe Gökçen, Ulaş Karasu, Sevgi Kılıç, Ali Öztunç, Oğuz Kağan Salıcı, Orhan Sarıbal, Sezgin Tanrıkulu, Candan Yüceer gibi sayıları 33'ü bulan PM üyeleri, Kılıçdaroğlu'cu isimler olarak dile getiriliyor.

DEĞİŞİM TARAFI 22 KİŞİ

PM'de İmamoğlu ile değişim tarafını destekleyen üyeler arasında, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın başta olmak üzere Onursal Adıgüzel, Veli Ağbaba, Erbil Aydınlık, Hasan Baltacı, Tekin Bingöl, Murat Emir, Ali Rıza Erbay, Muharrem Erkek, Akif Hamzaçebi, Gökan Zeybek, Özgür Karabat, Hakkı Süha Okay, Gizem Özcan, Müslim Sarı, Selin Sayek Böke, Yaşar Seyman, Tahsin Tarhan, Ayça Taşkent, Bülent Tezcan, Seyit Torun, Ahmet Hakan Uyanık'ın yer aldığı bildiriliyor. Değişimci gruba dahil olan isimlerin sayısı 22.

KARARSIZ 8 ÜYE VAR

PM üyesi olup Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında bir seçim yapma konusunda kararsız 4 ismin ise Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Burhan Şenatalar, Fethi Açıkel ve Emre Yılmaz'ın olduğu konuşuluyor. Zoom toplantısında ismi İmamoğlu'ndan yana geçen daha sonra Kılıçdaroğlu safına geçen 4 üye ise Turan Aydoğan, Sevgi Kılıç, Umut Akdoğan ve Pınar Uzun şeklinde.