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  • CHP'de kirli zihniyet değişmiyor! Kılıçdaroğlu tehditkar sözlerle Başkan Erdoğan'ın tercümanını hedef aldı
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CHP'de kirli zihniyet değişmiyor! Kılıçdaroğlu tehditkar sözlerle Başkan Erdoğan'ın tercümanını hedef aldı

Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından CHP'nin değişmeyen kirli zihniyeti ile Başkan Erdoğan'ın tercümanı Fatima Gülham Abushanab'ı hedef aldı. Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın NATO görüşmelerindeki konuşmalarını Abushanab'dan talep ettiğini belirterek 'Verilen her yetki, sorumluluğu ile birlikte gelir. Kendisi de bunu bilecek yaştadır.' şeklinde tehditkar bir dil kullandı.

15 Temmuz 2022 Cuma 21:53 - Güncelleme:
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı tehdit paylaşımlarını sürdürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercümanı Fatima Gülham Abushanab'ı bir kez daha hedef gösteren Kılıçdaroğlu, "Erdoğan ne zaman diplomatik görüşmelerde çevirmen olarak yanına o hanım kızımızı aldıysa, ya milyonlarca kaçak sığınmacı ülkemize girdi ya da bedeli milletimize çok yüksek olan sözleşmelere imza attırdılar. Hep söyledim yine söyleyeceğim, Batı Erdoğan hakkında çok şey biliyor." ifadelerini kullandı.

TEHDİT DİLİ HORTLADI

İktidara gelmeleri durumunda Abushanab'dan hesap soracağı imasında bulunan Kılıçdaroğlu, "Çevirmen hanım kızımızdan, yüzbinlerce Afgan sığınmacının ülkemize gelmesine yol açan o toplantıda Biden ile neler konuşulduğunu seçimlerden sonra devletimize açıklamasını talep edeceğiz. Verilen her yetki, sorumluluğu ile birlikte gelir. Kendisi de bunu bilecek yaştadır." dedi.

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