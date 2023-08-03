Önceki gün CHP'de değişim tartışmalarına öncülük eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yemekte buluşan CHP'nin ağır toplarından Murat Karayalçın, görüşmede İmamoğlu'na aday olmaması gerektiğini söylediğini açıklamıştı.

Partideki tartışmalarda ismi sık geçen Karayalçın'dan yeni bir açıklama geldi. Murat Karayalçın, CHP'de tarafların 'evet' demesi durumunda geçici genel başkan olabileceğini söyledi.

"TARAFLAR ANLAŞIRSA GEÇİCİ GENEL BAŞKAN OLABİLİRİM"

TV100'de katıldığı programda konuşan Karayalçın, şöyle konuştu:

"Ağabey' formülünün doğru olduğu kanısında değilim. Bu tür bir düzenleme bizim tüzüğümüze de siyasetimize de terstir. Tarafların tümü anlaşırsa evet derim. Ben kıdemli bir partiliyim, içinde bulunduğumuz durumun aşılması için bireysel olarak görüşlerimi proje metni haline getirdim. Tüzüğümüz parti hukukudur, 100 yıllık partiyiz. Parti hukukunda ne öngörülüyorsa o yapılır"

'CHP'DE OLİGARŞİ VAR' İFADESİ SORULDU: GENEL MERKEZİN TÜMÜNÜ KAST ETTİM

Karayalçın, 'CHP'de oligarşi var' açıklamasıyla kimi kastettiğinin sorulması üzerine ise şunları söyledi: Genel merkezin tümü. Bizim bu seçimleri kazanamamamızın altında yatan neden CHP'nin kapasitesinin tam olarak kullanılamamasıdır. 20 yıldır CHP yüzde 20'lere takıldı kaldı. Bunun nedeni parti kapasitesinin kullanılamamasıdır. CHP 100 yıllık tarihinde baraj altında da kaldı, yüzde 42'ye kadar da çıktı. 0 ile 42 arasında oy alabilen bir parti. Nasıl oluyor da yüzde 20'lere takılı kalıyor? Parti kapasitemizi tam olarak kullandığımızda 40'lara kadar çıkıyoruz, kullanamadığımızda 20'lerde kalıyoruz