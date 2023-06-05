İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Haziran 2023 Pazartesi / 17 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    21,1514
  • EURO
    22,7105
  • ALTIN
    1320.47
  • BIST100
    5220.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

CHP'de koltuk kapma yarışı başladı

CHP'de geçen perşembe günü 17 üyenin istifasıyla sonuçlanan MYK toplantısının ardından gözler yeni yönetim kadrosuna çevrilirken, koltuk kapma yarışı da başladı. Yeni yönetimin belirlenme sürecinde bazı aday isimlerin, kendini yönetim kadrosuna dâhil ettirebilmek için günlerdir kulis yaptığı belirtildi.

Sabah5 Haziran 2023 Pazartesi 08:02 - Güncelleme:
CHP'de koltuk kapma yarışı başladı
ABONE OL

Seçim hezimetinin faturasını MYK üyelerine kesen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik tepkilerin önünü kesmek için 17 ismin istifasını perşembe günü kabul etti. Cumartesi günü Parti Meclisi'ne (PM) başkanlık eden Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'yı belirleme sürecinde adı kulislerde geçen bazı isimlerin lobi faaliyeti yürüterek koltuk savaşına girdiği öne sürüldü.

Öte yandan son dönemde Kılıçdaroğlu ile sık sık görüşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da parti üzerindeki kontrolünü yavaş yavaş artırması dikkat çekiyor. Meclis'te CHP'nin grup başkanvekilliğine atanan isimlerden olan Gökhan Günaydın'ın da İmamoğlu'na yakınlığı ile biliniyor. Geçmiş dönemde Kılıçdaroğlu'na muhalif söylemleri ile de hafızalara kazınan Günaydın'ın bu göreve getirilişinde İmamoğlu'nun büyük rol oynadığı iddia ediliyor. Genel başkanlık yarışında İmamoğlu'nu karşısında rakip olarak görmek istemeyen Kılıçdaroğlu'nun ilerleyen süreçte yeni tavizler verebileceği de konuşuluyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.