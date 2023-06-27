CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hem 14 Mayıs hem de 28 Mayıs'ta açık ara fark ile kaybetti. Hezimet sonrası Kılıçdaroğlu'nun koltuktan ayrılması bekleniyordu. Ancak Kılıçdaroğlu beklentileri boşa çıkardı ve 'Mücadeleye devam edeceğim' dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı gösterdiği, 'Oğlum gibi' dediği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na karşı ilk bayrak açan isim olurken, en yakınından ayırmadığı CHP Grup Başkanı Özgür Özel de gemileri yakan isimlerden biri olarak öne çıktı.

CHP'Lİ BÜLENT TEZCAN: GENEL BAŞKAN VE BEN DAHİL LİDER KADROSU DEĞİŞMELİ

Seçimlerin ardından CHP'de başlayan değişim tartışmalarına, eski Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da katıldı. Seçim kaybedildikten sonra "hiçbir şey olmamış gibi davranılamayacağını" belirten Tezcan, genel başkandan başlayarak köklü bir parti reformuna gereksinim olduğunu söyledi.

BBC Türkçe'ye konuşan Tezcan, "Böyle büyük bir travmanın yaşandığı yerde, 13 yıl genel başkanlık yaptıktan sonra, bir kere değişim öncelikle genel başkanla olmalı. Genel başkanla birlikte liderlik kadrosunun değişmesi lazım. Ben de dahil." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI YENİ BİR HAREKET KURULDU

Seçim hezimetine rağmen koltuğu bırakmayan Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu parti içi muhalefeti ayaklandırdı. Kılıçdaroğlu yönetimine karşı CHP içerisinde İlke ve Demokrasi Hareketi adı altında yeni bir oluşum kuruldu.

İMAMOĞLU: DEĞİŞİM OLMAK ZORUNDA

Daha önce de CHP'de değişimin olması gerektiğini söyleyen İmamoğlu, son yaptığı açıklamayla kararının arkasında olduğunu söylemiş, 'Değişimle ilgili fikrim net. Değişim olmak zorunda. Yanlış yaptığımız şeyler var.' diye konuşmuştu.

ÖZGÜR ÖZEL: FATURASI ÇOK AĞIR OLUR

Seçim sonrası CHP'de değişim olması gerektiğini savunan Özgür Özel, parti içindeki hesaplaşmayı yeni bir boyuta taşımış, CHP kurultayının yerel seçimlerden önce yapılması gerektiğini belirterek, 'Yoksa seçmen bize çok ağır bir fatura çıkaracak.' şeklinde konuşmuştu.