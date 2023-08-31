CHP'de ''kongre'' krizi: Açlık grevi başlatttı

Yavuz, ilçe binasında düzenlenen basın toplantısında, CHP Bağlar İlçe Başkanlığının olağan kongresinin İl Başkanı Abdullah Atik ve 13 il yöneticisinin "tüzüğe aykırı" olarak aldığı kararla iptal edildiğini savundu.

Kongrenin iptal kararına gerekçe olarak mahalle sandıklarının kurulmamasının gösterildiğini kaydeden Yavuz, şöyle devam etti:

"Ancak Bağlar İlçe Başkanlığı olarak bahse konu olan mahalle delege listelerinde Bağlar İlçe Yönetim Kurulu Üyelerinin ıslak imzalarının yanı sıra CHP İl Başkanı Atik'in de ıslak imzası ve mührü bulunmaktadır. Şimdi sorulması gereken iki soru, madem mahalle delege seçimi usulüne uygun yapılmadı ise İl Başkanı Atik neden usule uygun olmayan bir seçime imza atıyor. Atik imzaladığı ve usulüne uygun diye onayladığı bu seçimi ne gerekçe ile iptal ediyor. Kongremizin iptal edilmesindeki asıl sebep, İl Başkanı Atik'in 53 kişilik delege listesinden partiye aidiyet duygusu beslemeyen ve partinin hiçbir kademesinde emeği olmayan kendi yakınları ve akrabaları için 50 kişilik kontenjan talebidir."

"Böylesi bir dayatmaya razı olamayacaklarını, temsiliyet haklarına sahip çıkacaklarını" il yönetimine ilettiklerini belirten Yavuz, seçme ve seçilme hakkının tıpkı yaşam hakkı gibi anayasal hakları olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gerek İl Başkanımız Atik ve iptal kararında imzası bulunan 13 il yönetim kurulu üyesine şu soruyu sormak isteriz, eğer onur ve vicdan sahibiyseniz basının karşısına geçin ve il örgütü olarak 16 ilçenin de tüzüğe uygun hareket ettiğini söyleyin, yoksa gerek üyelerimizin gerekse de ilçe yönetimimizin gasbettiğiniz seçme ve seçilme hakkını bir an önce teslim edin. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşünü başlatmasının altında yatan hak, hukuk ve adalet yürüyüşünü ilham alarak hakkın, hukukun ve adaletin yerini bulması adına gerek bizim gerekse de diğer partililerimizin hak mağduriyetlerinin sesi olmak adına bugün itibarıyla 3 günlük açlık grevine başlayacağımı, bu antidemokratik kararın düzeltilmemesi halinde ise açlık grevini ölüm orucuna dönüştüreceğimi kamuoyu önünde beyan ederim."

"KENDİ BAŞINA BUYRUK, KENDİ İSTEDİĞİ GİBİ YAPMASINA MÜSAADE ETMEDİK"



CHP İl Başkanı Abdullah Atik de Bağlar ilçe yönetiminin parti tüzüğüne uymadığını savundu.

Atik, şunları kaydetti:

"Biz defalarca ikaz ettik bu şekilde olmayacağını, en sonunda mahalle üyelerinden bize şikayetler gelmeye başladı. Kendi başına bir şeyler yapmaya çalışmış, bizler de yazmış oldukları yanlış isimlerle kongre yapmak istemedik. Herkes her mahallede sandığını kurdu, gerçek partili ve bu davaya inanarak emek vermiş, hizmet etmiş insanları yazmamışlar. Bizler de emek veren insanları ön plana almadıkları için karşı çıktık. Kapı kapı dolaşıp emek verenleri yazmıyorlarsa büyük bir eksikliktir. Kendi başına buyruk, kendi istediği gibi yapmasına müsaade etmedik. Kongreyi erteledik."