İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ağustos 2023 Salı / 22 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0262
  • EURO
    29,7173
  • ALTIN
    1679
  • BIST100
    7475.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'de kontenjan kavgası! Arbedeye delegeler de katıldı
Güncel

CHP'de kontenjan kavgası! Arbedeye delegeler de katıldı

Her geçen gün yeni bir tartışmaya sahne olan CHP'nin Konak ilçe kongresinde kavga çıktı. CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve CHP geçmiş dönem milletvekilleri Tacettin Bayır ve Musa Çam kontenjan yüzünden birbirine girdi. Arbedeye ilçe kongresinde bulunan delegeler de katıldı.

Yeni Şafak8 Ağustos 2023 Salı 10:53 - Güncelleme:
CHP'de kontenjan kavgası! Arbedeye delegeler de katıldı
ABONE OL

Seçim hezimetinin ardından değişim tartışmalarının başladığı CHP'de yerel yönetimler de karıştı.

CHP'nin İzmir Konak ilçesinde yapılan kongresi büyük tartışmalara sahne oldu. Kongrede söz alan ve geçmiş dönemlerde İzmir Milletvekilliği yapmış olan Musa Çam'ın sözleri sonrası CHP'nin önemli isimleri karşı karşıya geldi. Tartışmaya delegeler de dahil olunca ortalık bir anda karıştı.

İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve geçmiş dönem milletvekilleri Tacettin Bayır ve Musa Çam arasında çıkan kontenjan tartışmasına geçmiş dönem milletvekili adaylarından olan Onur Utkan İçli de dahil oldu.

TUNCAY ÖZKAN'A LİSTE TEPKİSİ

İçli'nin Özkan'a yönelik "Listeleri yazarken onu destekledim bunu destekledim demeniz yanlış. Onların hepsi partinin evladı. Sizin beni destekleneniz onur kırıcı davranıştır. Terbiyesize terbiyesizliği anlatmazsan" ifadesini kullanması üzerine tansiyon yükseldi.

Özkan'ın yanında oturan bir kişinin Bayır'a saldırmaya çalışması üzerine kongreye ara verildi.

  • CHP kongresi
  • kavga
  • İzmir CHP

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.