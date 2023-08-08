Seçim hezimetinin ardından değişim tartışmalarının başladığı CHP'de yerel yönetimler de karıştı.

CHP'nin İzmir Konak ilçesinde yapılan kongresi büyük tartışmalara sahne oldu. Kongrede söz alan ve geçmiş dönemlerde İzmir Milletvekilliği yapmış olan Musa Çam'ın sözleri sonrası CHP'nin önemli isimleri karşı karşıya geldi. Tartışmaya delegeler de dahil olunca ortalık bir anda karıştı.

İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve geçmiş dönem milletvekilleri Tacettin Bayır ve Musa Çam arasında çıkan kontenjan tartışmasına geçmiş dönem milletvekili adaylarından olan Onur Utkan İçli de dahil oldu.

TUNCAY ÖZKAN'A LİSTE TEPKİSİ

İçli'nin Özkan'a yönelik "Listeleri yazarken onu destekledim bunu destekledim demeniz yanlış. Onların hepsi partinin evladı. Sizin beni destekleneniz onur kırıcı davranıştır. Terbiyesize terbiyesizliği anlatmazsan" ifadesini kullanması üzerine tansiyon yükseldi.

Özkan'ın yanında oturan bir kişinin Bayır'a saldırmaya çalışması üzerine kongreye ara verildi.