CHP'de kriz derinleşiyor! ''İstanbul ve Ankara'yı kaybedeceğiz'' paniği

Cumhuriyet Halk Partisi, hiç olmadığı kadar karıştı. Partide kriz üstüne kriz yaşandı. Hem partiden hem de seçmenden Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa sesleri yükselmeye başladı.

BABA-OĞUL KAVGASI BAŞLADI

O isimlerin arasında 'baba-oğul' gibiyiz dediği Ekrem İmamoğlu da vardı... Seçim gecesi ekrana çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'değişim şart' diyerek genel başkanlığa talip olduğunu açık açık paylaştı.

'ÖNCE İSTANBUL' DEDİ

Paniğe kapılan ve koltuğunu korumak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu ise hamleleri sıraladı. Faturayı kendisi dışında herkese kesen Kılıçdaroğlu MYK'yı değiştirdi, danışmanlarını görevden aldı.

Genel Başkan olmak isteyen Ekrem İmamoğlu ise yakın takibe aldı. Seçimin ardından 3 kez Ankara'da görüştüğü İBB Başkanı'na "Önce yerel seçimlerde İstanbul'u kazan. Genel Başkanlığa sonra bakarız" diyerek koltuğunu vermeyeceğini vurguladı.

DÖRDÜNCÜ KEZ ANKARA'YA GİDECEK

Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdülkadir Selvi ise Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasındaki krizin perde arkasını yazdı. Buna göre ikili arasında süre istikşafi görüşmelerin bu hasta da süreceğini vurguladı. İmamoğlu'nun bu hafta dördüncü kez görüşeceklerini açıkladı.

GÖRÜŞMELER GERGİN GEÇİYOR

İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun görevden çekilmesini istediğini söyleyen yazar Selvi, "Ekrem İmamoğlu, ilk günden itibaren partide bir değişimin gerektiğini savunuyor. Kılıçdaroğlu'nun çekilmesini istiyor, değişime liderlik yapabileceğini söylüyor.

Ahlatlıbel'deki toplantıda bu nedenle aralarında gerginlik yaşandığı söyleniyor. Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun çekilmesini ve partiyi kendisine teslim etmesini istiyor. Kılıçdaroğlu ise İstanbul seçimlerine girip yeniden kazanmasını, bu arada Belediye Meclisi'nde de çoğunluğu elde etmesini öneriyor" ifadesini kullandı.

CHP: PARILTISINI KAYBETTİ

Abdülkadir Selvi, CHP Genel Merkezi'nde de İmamoğlu rahatsızlığı olduğunu kaleme aldı.

"CHP Genel Merkezi'nde İmamoğlu'nun İstanbul'a odaklanmadığı ve kalıcı bir eser ortaya koyamadığı için seçimleri kaybetme riskinin olduğu düşüncesi hâkim. Ekrem İmamoğlu sadece CHP oylarıyla değil, HDP ve İYİ Parti oyları sonucunda seçimi kazanmıştı.

Şimdi İYİ Parti ve HDP desteğinin devam edip etmeyeceği belli değil. Ayrıca İmamoğlu, eski pırıltısını kaybetti. Cumhurbaşkanlığı ve CHP Genel Başkanlığı peşinde koşan, İstanbul'a hizmet etmeyen bir belediye başkanı profili çizdi. İstanbul'daki toplantıda CHP'li ilçe belediye başkanları, 'İstanbul'a odaklan' diye uyarmışlar" ifadesini kullandı.

'YARIŞA GİRMEYECEĞİM' DEMİŞ

İstanbul'u kaybedeceğini anlayan Ekrem İmamoğlu'nun ise bu yenilginin faturasını Kılıçdaroğlu'na çıkartacağı iddialar arasında...

Ayrıca Selvi, Ekrem İmamoğlu'nun kurultayda Kılıçdaroğlu ile yarışına girip kongrede onu yenerek genel başkan olma peşinde olmadığını da belirtti.

Delege yapısından dolayı Kılıçdaroğlu'nu yenemeyeceğini düşünen İmamoğlu'nun "Kılıçdaroğlu çekilsin, ben kurtarıcı olarak CHP'nin başına geçeyim" düşüncesinde olduğuna dikkat çekti. Hatta İmamoğlu'nun yakın çevresine Kılıçdaroğlu ile bir yarışa girmeyeceğini söylediğini iddia etti.

BİR KRİZ DE YAVAŞ İLE...

Seçim yenilgisinin ardından herkes bir şey söyledi. ABB Başkanı Mansur Yavaş ise tek kelime etmedi.

Yalnızca sosyal medya hesabından "En negatif aday Kılıçdaroğlu" anketini beğendi.

O anketle ben aday çıksaydım kazanırdım diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi. İkilinin seçimlerden bu yana hiç görüşmemiş olması, aralarında sorun olduğu iddialarını güçlendirdi.