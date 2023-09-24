14-28 Mayıs tarihlerinde yapılan seçimlerde hezimete uğrayan muhalefet kanadında sular durulmuyor. CHP'de seçimlerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başlattığı "değişim" tartışmaları parti içinde büyük krize neden olurken, Özgür Özel de genel başkanlık için adaylığını açıkladı.

'İmamoğlu ile ortak hayalimiz var' diyen Özgür Özel genel başkanlık koltuğu için hamlelerini yaparken, diğer yandan da CHP'deki 'İl Kongreleri Savaşları' da sürüyor. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Ankara İl Kongresi'nde değişim taraftarlarına zehir zemberek sözler kullandı, Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Erdoğan Toprak, Tuncay Özkan, Engin Özkoç gibi isimleri açık açık hedefe koyduğunu ilan etti.

'ONLARA SİYASET YAPTIRMAYACAĞIZ'

Gürsel Erol, "Değişim diye yola çıkan Bülent Tezcan, Tekin Bingöl gibi adamlara bu partide bir daha siyaset yaptırmamız lazım. Erdoğan Toprak, Tuncay Özkan, Engin Özkoç gibi adamlara da siyaset yaptırmayacağız." ifadelerini kullandı. CHP Kahramanmaraşmaraş Milletvekili Ali Öztunç da, İYİ Parti'ye yönelik sert göndermelerde bulundu. Öztunç, "Dışarıdan CHP'yi dizayn etmeye çalışanlar var. Daha düne kadar ortaklık yaptıklarımız, aynı masada oturduklarınız CHP'yi dizayn etmeye çalışıyorlar. Biz CHP'nin dışarıdan dizayn edilmesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

'DEĞİŞİM DİYEREK YOK EDİLİYOR'

Geçtiğimiz günlerde; CHP yandaşı gazeteci Barış Yarkadaş da CHP İstanbul İl Başkanlığı'na aday olan Özgür Çelik üzerinden Ekrem İmamoğlu'nu topa tutmuştu. Barış Yarkadaş, "Değişim diyerek partinin gelenekleri yok ediliyor' demişti. Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok değil henüz 2 - 3 yıl önce partinin İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerdeki başkan adayları genel başkana gider, "İl başkan adayı olmak istiyorum" der bilgi verirlerdi. Bu gelenek; bir onay ya da "icazet isteme" değil siyasi nezaketin gereğiydi." ifadelerini kullanmıştı.

"DEĞİŞİM DEDİKLERİ PARTİNİN GELENEKLERİNİ YOK ETMEK"

Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bahçelievler İlçe Başkanlığı'na seçilen Özgür Çelik'in il başkanlığına adaylığını internet gazetelerinden öğrendiğini belirterek, ""Değişim" dedikleri partinin tüm geleneklerini yok etmek demek ki..." demişti. Yarkadaş, "İBB Başkanının delege peşine düşüp oy istemesi ve "açıktan taraf olması" da ayrı bir garabet..." sözlerini kullanmıştı.