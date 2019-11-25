CHP'de ortalık karışacak! Muharrem İnce disipline mi sevk ediyor?

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

- "TALAT ATİLLA KUMPASIN UNSURU"

"Muharrem İnce, CHP'ye yönelik eleştirilerde bulunarak 'Partim bana sahip çıkmıyor.' dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Öztrak, "Sayın Muharrem İnce ile ilgili iddiaların gündeme gelmesinin üzerinden 3 gün dahi geçmedi. Biz, hiçbir arkadaşımızla ilgili bir açıklama yapmadık. Biz, hiçbir arkadaşımızın böyle bir savunmaya ihtiyacı olduğunu düşünmüyoruz." yanıtını verdi.

Öztrak, "Kurulan kumpası bozmak için bir soruşturma, disiplin süreci başlatılacak mı? Konu yargıya taşınacak mı?" sorusunu, "Onlar henüz gündemimizde yok. Bunları konuşmadık. Hepsini değerlendiriyoruz." diye cevapladı.

"Muharrem İnce 'aynı teknede tatil yapan bir takım isimlerden' bahsetti. Bu konuda ne demek istersiniz?" sorusu üzerine Öztrak, "Bu konuyla ilgili zan altında tutulan arkadaşlar gerekli cevabı verirler." dedi.

Öztrak, "Siz 'saray kumpası' olduğunu söylüyorsunuz. İnce 'CHP'deki bir çete' diyor. İddiaların odağındaki Talat Atilla da 'haberi Kılıçdaroğlu'na onaylattığını' söylüyor. Bunla ilgili bir değerlendirmeniz olacak mı?" sorusunu, "Talat Atilla zaten bu kumpasın bir unsuru. Dolayısıyla o çerçevede konuşmalarını sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Öztrak, "Bu haberi yayanla ilgili bir çalışma yapılacak mı? Muharrem İnce ile ilgili bir disiplin süreci başlayacak mı?" sorusu üzerine, "Bu haberi yayan sonuç itibarıyla bu kumpasın bir parçası. Dolayısıyla ne olacak, ne bitecek, bu kumpas çerçevesinde neler oluyor dikkatle takip ediyoruz. Olan bitene cevap veriyoruz. Bir disiplin süreci başlatılması konusu bugün topladığımız MYK'nın gündeminde yok." karşılığını verdi.