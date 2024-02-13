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CHP'de ortalık toz duman! Özel'in katılmadığı aday tanıtımında İmamoğlu'na protesto

CHP'de yerel seçim krizi bir türlü aşılamazken CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında soğuk savaş başladı. Özgür Özel, CHP İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılmadı. Konuşması sırasında partililer tarafından protesto edilen İmamoğlu ise neye uğradığını şaşırdı.

13 Şubat 2024 Salı 12:58 - Güncelleme:
CHP'de ortalık toz duman! Özel'in katılmadığı aday tanıtımında İmamoğlu'na protesto
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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, adeta krizin ve kaosun merkeziydi... 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından değişimcilerin desteğiyle Kemal Kılıçdaroğlu koltuktan indirildi. Yerine Ekrem İmamoğlu tarafından fonlanan Özgür Özel geçti. Ancak CHP'li seçmenin beklediği değişim bir türlü gerçekleşmedi.

Değişimin yalnızca genel başkan ismiyle sınırlı kaldığı parti, şimdi de yerel seçim tartışmalarıyla gündemden düşmedi. Ekrem İmamoğlu'nun baskısı altında kalan ve eş başkan olarak görülen Özgür Özel, partide kontrolü kaybetti. PM İmamoğlu'nun kontrolüne girerken Özgür Özel'e yerel seçim adaylarının belirlenmesinde söz hakkı bile verilmedi! İstanbul'un tüm ilçe adayları Ekrem İmamoğlu tarafından belirlendi.

İMAMOĞLU VE ÇELİK'E İSTİFA TEPKİSİ!

Dün akşam yapılan ve ilçe adaylarının belirlendiği PM toplantısında ise yine gerilim yüksekti. En kritik bölgelere Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin adayı olarak gösterilmesine partililerden de tepki yükseldi. CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, gece geç saatlere eylem yaptı hem Ekrem İmamoğlu hem de İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in istifasını istedi.

ÖZEL'DEN KOLTUKLU CEVAP

İmamoğlu'na parti içerisinde tepkiler yükselirken bir hamle de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den geldi. Özel, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen CHP İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'na gitmedi. Özgür Özel için ayrılan koltuğun boş kaldığı görülürken açılış konuşmasını Ekrem İmamoğlu gerçekleştirdi.

PROTESTO EDİLDİ

Toplantıya katılan partililer, pankart açarak Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Konuşması protestolar nedeniyle sık sık bölünen Ekrem İmamoğlu ise sinirlendi. Kendisini eleştiren partililerle münakaşaya bile girdi.

İmamoğlu, Sarıyer ve Avcılar'dan gösterilen adaylar nedeniyle partililerin protestosuna tepki gösterdi.

"ŞÜKRÜ BAŞKANA AYIP EDİYORSUNUZ"

İmamoğlu, "Şu anda yaptığınız protestolarla Şükrü Başkana ayıp ediyorsunuz" dedi. İmamoğlu, "PM'ye tepkililer de burada. Bu, bizim parti anlayışımız. Burada herkes fikirlerini açıklayabilir" diye konuştu.

KARDEŞLERİN ARASI BOZULDU

Bir dönem kardeşiz diyen Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu güç savaşına girdi. Öyle ki aday belirleme sürecinde karar alma yetkisini tek başına yürütemeyen Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'na "Beni bu adamdan kurtarın" diyerek dert yandığı iddia edilmişti.

GİZLİ TOPLANTI

Dün gerçekleştirilecek PM toplantısı öncesi CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Ekrem İmamoğlu'na yakın PM üyesi isimlerle Ankara'da bir otelde gizli toplantı yaptığı gündeme gelmişti. İddiaya göre bu toplantıda Özgür Çelik, PM üyelerinden Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği isimlerin olmaması halinde listeyi veto etmelerini istemişti.

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