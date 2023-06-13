CHP'de ortalık yangın yeri! Kılıçdaroğlu'na karşı iki yeni isim daha harekete geçiyor

Seçimlerde yaşadığı büyük hezimet sonrası istifaya yanaşmayan ve seçimin faturasını MYK üyelerine kesen Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı parti içinde bazı isimler bayrak açarak adaylık için kolları sıvadı. Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Tanju Özcan gibi isimler çalışmalara başlarken, iki ismin daha adaylık için hazırlandığı öğrenildi.

28 Mayıs'ta gerçekleşen tarihi seçimlerde yaşadığı tarihi hezimetin ardından faturayı MYK üyelerine kesen ve hepsinin istifasını alan Kılıçdaroğlu'nun istifaya yanaşmaması parti içinde muhalif seslerin yükselmesine neden oldu.

ÇARPICI KULİS BİLGİSİ

Başta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere, Özgür Özel ve Tanju Özcan gibi isimler adaylığa göz kırparken AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, A Haber'de CHP içindeki son kulis bilgilerini paylaştı.

İMAMOĞLU'NDAN İYİ PARTİ'YE REKLAM ÖDEMESİ

Mansur Yavaş en başından beri biraz farklı. Ekrem Bey doğrudan Akşener ve İYİ Parti'yle çalışıyor. İYİ Parti'nin reklam bütçesinin önemli bir bölümünü İmamoğlu karşılamıştı. Bu paralar CHP'li İBB tarafından ödendi.

MANSUR YAVAŞ İYİ PARTİLİ GİBİ DAVRANIYOR

Mansur Bey ise bütünsel olarak İYİ Partililerle daha fazla çalışıyor ve İYİ Partili gibi davranıyor. Geçenlerde üst düzey bir bürokratını görevden aldı ve yerine İYİ Parti'ye yakın birini atadı. Mansur Bey ile ilgili yakıştırma İYİ Partili belediye başkanı gibi davrandığı konuşuluyor. Mansur Bey CHP'yi yok sayıyor.

ÖZGÜR ÖZEL İLE DANIŞIKLI DÖVÜŞ MÜ?

Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında olan adaylık diyaloğunun İmamoğlu'na karşı bir danışıklı dövüş olduğu iddia ediliyor. İmamoğlu eğer göreve gelirse Kılıçdaroğlu'na dair her şeyi yerle bir edecek ama Özgür Özel daha koruyan kollayan bir tavır sergiler.

ALPER TAŞDELEN VE TUNCAY ÖZKAN DA ADAYLIK PEŞİNDE

Kulislerde konuşulan da Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in de genel başkanlığı istediği iddia ediliyor. Engin Altay ve Gürsel Erol tarafından hazırlandığı belirtiliyor.

Bir de Tuncay Özkan da genel başkanlığı istiyor. Kendisinin genel başkan adayı olmak istediği biliniyor.

Tuncay Özkan