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  • CHP'de ''Özlem Çerçioğlu'' isyanı: Aklınızdan bile geçirmeyin
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CHP'de ''Özlem Çerçioğlu'' isyanı: Aklınızdan bile geçirmeyin

Adaylığının resmileştirilmemesi üzerine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun İzmir'e kaydırılacağı iddialarının artması kulisleri karıştırdı. CHP İzmir'den isyan sesleri yükselirken önceki dönem CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, 'Aydın'ın topuklu efesi İzmir'e Başkan olacakmış! Aklınızdan bile geçirmeyin.' sözleriyle duruma tepki gösterdi.

16 Aralık 2023 Cumartesi 14:21 - Güncelleme:
CHP'de ''Özlem Çerçioğlu'' isyanı: Aklınızdan bile geçirmeyin
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CHP Parti Meclisi'nde İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 227 seçim bölgesinde adayların belli olduğu açıklandı. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanlarıyla birlikte aday olacağı daha önce kesin olarak açıklanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun adaylığının PM'de karar alınarak resmileştirilmemesi CHP İzmir ve Aydın kulislerini hareketlendirdi.

Bu durumda Çerçioğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına kaydırılacağı yönündeki iddialarının daha da artması üzerine CHP İzmir'den isyan sesleri yükselmeye başladı.

PM'den Çerçioğlu ile ilgili bir karar çıkmayınca açıklama yapan önceki dönem CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, "Aydın'ın topuklu efesi İzmir'e Başkan olacakmış! Aklınızdan bile geçirmeyin. Şahsına, emeğine saygımız sonsuz. Ancak, İzmirliler olarak, sadece kadın olduğu için aday gösterilecek ise, İzmir'de bu işi yapacak kadınlarımız var. İzmir'in kadınlarını yok saymayın" ifadelerine yer verdi.

CHP'de düğüm! Adı daha önce ilan edilen başkan pas geçildi
  • Tacettin Bayır
  • Özlem Çerçioğlu

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