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CHP'de reklamlar bitti! İlk fatura ajansa

CHP, 14 Mayıs'taki hezimetin ilk faturasını ajansa kesti. CHP'nin 40 bin kişilik trol ordusunun başında yer alan Onursal Adıgüzel, veri akışı bahane edilerek gönderildi. Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasını yürüten Akan Abdula ve Ali Kiremitçioğlu ile de yollar ayrıldı. CHP'nin 11. katına yerleşen İmamoğlu'nun ekibi kampanyayı yürütecek.

Yeni Şafak17 Mayıs 2023 Çarşamba 08:28 - Güncelleme:
CHP'de reklamlar bitti! İlk fatura ajansa
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Kampanyasını gerçekçi vaatler ve halka dokunacak projeler yerine imaj, tanıtım ve sosyal medyaya ayıran Kılıçdaroğlu, başarısızlığın faturasını da ajansa kesti. CHP'nin 40 bin kişilik trol ordusunu yöneten Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, reklamcılar Akan Abdula ve Ali Kiremitçioğlu'yla yollar ayrıldı. İkinci turda kampanyayı İmamoğlu'nun ekibi yönetecek.

14 Mayıs seçiminde beklediğini bulamayan CHP'de ilk fatura ajansa kesilirken, kampanya ekibi de biçildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Mart'ta yapılacak ikinci tura İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çalıştığı ajanslarla hazırlanacağı, bu doğrultuda söz konusu ekiplerin parti genel merkezinde üst kurduğu öğrenildi. Seçimin ilk şokunu üzerinden atmaya çalışan CHP, hesaplaşmaya ajansla başladı.

CHP'NİN REKLAMCISI DA GİTTİ

İlk etapta Çukurambar'da bulunan Mekik Plaza'dan CHP'nin trol ordusunu yöneten Bilişim Teknolojileri Başkanı Onursal Adıgüzel görevden uzaklaştırıldı. Adıgüzel, kararı "Seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum' diyerek duyurdu. Yeni Şafak'ın haberine göre, CHP'de yenilgi faturası Adıgüzel'le sınırlı kalmadı. Dün de CHP'nin seçim kampanyasını yürüten Akan Abdula ve Ali Kiremitçioğlu ile yollar ayrıldı.

ADIGÜZEL YERİNE YÜKSEL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Onursal Adıgüzel'den boşalan koltuğa atama yaptı. Kılıçdaroğlu, eski Kağıthane İlçe Başkanı ve CHP İstanbul 2'nci bölge 14'üncü sıradan milletvekili adayı olan Mehmet Ali Yüksel'i 'Siyasi İşler ve Seçim Propagandası' konusunda çalışmalar yürütmek üzere başdanışman olarak görevlendirdi. Kulislerde, Yüksel'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın bir isim olduğu belirtildi. Yüksel'in CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile arasının açık olduğu biliniyor.

İMAMOĞLU'NUN EKİBİ 11. KATA YERLEŞTİ

Kılıçdaroğlu'nun 2. tur seçim kampanyasını İmamoğlu'nun çalıştığı ajanslar ile yürüteceği iddia edildi. Bu kapsamda ajansın CHP Genel Merkezi'nin 11'nci katına konuşlandığı öğrenildi. İki haftalık kampanyada Kılıçdaroğlu'nun vereceği mesajları bu ekibin belirleyeceği ifade edildi. Kampanyaya aktif olarak İmamoğlu'nun da dahil olacağı ileri sürülse de bazı CHP kaynakları bu yöndeki iddiaları doğrulamadı.

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