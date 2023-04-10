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CHP'de ''Sadullah Ergin'' krizi! Kılıçdaroğlu'nun sözleri ortaya çıktı

14 Mayıs için geri sayım sürerken partilerde milletvekili adaylık listeleri açıklandı. DEVA Partili Sadullah Ergin'in CHP listelerinden milletvekili adayı olması büyük krize neden oldu. Öte yandan 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce Ergin ile ifadeleri gündeme geldi: Sen adalet bakanı değil, milletvekili olamazsın.

10 Nisan 2023 Pazartesi 08:15 - Güncelleme:
CHP'de ''Sadullah Ergin'' krizi! Kılıçdaroğlu'nun sözleri ortaya çıktı
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14 Mayıs'a sayılı günler kala siyasi partiler milletvekili adaylık listelerini belirledi. Muhalefette ise bu süreç adaylık tartışmalarında olduğu gibi kriz çıkarttı.

CHP'DEKİ EYLEM SÖYLEM UYUŞMAZLIĞI LİSTEDE

CHP'deki eylem ve söylem uyuşmazlığı milletvekili aday listelerinde de kendini gösterdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce Sadullah Ergin ile söyledikleri gündem oldu.

KILIÇDAROĞLU'NUN ELEŞTİRDİĞİ İSİM CHP LİSTESİNDE

DEVA Partili Sadullah Ergin'in Hatay 1. Sıradan CHP Milletvekili Adayı olarak gösterilmesi tabanda rahatsızlığa neden oldu. Ergin daha sonra Ankara listesine 1. Bölge 4. Sıradan girdi. Hal böyle olunca Kılıçdaroğlu'nun yıllar önceki ifadeleri gündeme geldi.

"MİLLETVEKİLİ BİLE OLAMAZSIN"

Kılıçdaroğlu 2010 yılındaki grup konuşmasında Ergin'e ağır ifadelerle yüklenmişti. Kılıçdaroğlu, "Bu ülkenin talihsizliği ne? Ali Dibo'cudan Adalet Bakanı olur mu? Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil milletvekili olamazsın" ifadelerini kullanıyor.

SADULLAH ERGİN'İ SERT SÖZLERLE HEDEF ALMIŞTI!

2014 yılına gelindiğinde ise Kılıçdaroğlu Ergin'e yönelik eleştirilerini artırdı. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Hatay, ne Beşir Atalay'a ne hakimlere baskı kuran Sadullah Ergin'e boyun eğmeyecek" mesajını paylaştı.

PEŞ PEŞE TEPKİLER

Öte yandan Sadullah Ergin'in CHP listelerinden seçime girecek olmasına CHP'ye yakın gazetecilerden de tepki geldi. Şaban Sevinç, "İnanamıyorum. Sadullah Ergin Çankaya listesinde. CHP'nin kalesinde. Atatürk'ün Çankaya'sında" paylaşımını yaptı.

"ERGİN'İ KUTLUYORUZ, İYİ OYUNCUYMUŞ"

CHP'de 24-25-26. dönem İzmir Milletvekilliği yapan Mustafa Balbay da Ergin'in listede yer alması sonrası sinir küpüne döndü. Balbay, "Sadullah Ergin'i listede görünce aklımıza ilk Silivri Cezaevinde pinpon oynaması geldi. Hani o, FETÖ'nün en alçak kumpasları kurduğu günlerin Adalet Bakanı! Ergin'i kutluyoruz, iyi oyuncuymuş!" cümlelerini kurdu.

"UNUTAN VATAN HAİNİDİR"

CHP yandaşı gazeteci Yılmaz Özdil ise Ergin için, "Asrın iftirası Balyoz'u Ergenekon'u unutan ahmak, unutturan vatan hainidir, Ali Dibo'yu listeye koymayın kardeşim, yapmayın..." paylaşımını yaptı.

"ADAY GÖSTERİLMESİNİ KABUL ETMİYORUM"

Ergin'in adaylığına bir tepki de Uğur Dündar'dan geldi: "Söylemesem olmaz!.. Fenerbahçe'ye 3 Temmuz Fetö kumpası yapılırken Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin'in Atatürk ve Cumhuriyet ile özdeş olan Çankaya'dan aday gösterilmesini bir Fenerbahçeli olarak kabul edemiyorum."

"ŞAKA GİBİ! KABUL EDİLEMEZ"

Merdan Yanardağ ise, "Şaka gibi.. Solcular, cumhuriyetçiler nasıl oy verecek? Anlıyoruz ortak liste; ama bu kadar olmaz! Kabul edilemez!" ifadelerini kullandı.

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